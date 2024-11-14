Президент Польши озвучил условия для передачи дополнительных истребителей МиГ-29

Польша готова передать дополнительные истребители МиГ-29 Украине, но только после того, как НАТО обеспечит безопасность неба над Польшей. Об этом заявил Президент Польши Анджей Дуда во время пресс-конференции с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте 13 ноября в Варшаве. Польша ожидает размещения альянсом своих самолетов для защиты воздушного пространства.

МиГ-29. Фото из открытых источников

Условия передачи МиГ-29

Президент Польши подчеркнул, что дополнительные истребители МиГ-29 могут быть переданы Украине только при условии, что Польша получит гарантию безопасности своего воздушного пространства от НАТО.

"Мы используем эти МиГ. Если мы их передадим, то одно принципиальное условие: наше небо должно быть безопасно. Речь идет о том, чтобы Североатлантический альянс обеспечил безопасность нашего неба путем перемещения самолетов из других стран НАТО для обеспечения безопасности воздушного пространства над Польшей", – отметил Анджей Дуда.

Россия продолжает нарушать воздушное пространство стран Альянса, в частности, над Балтийским морем, где существует угроза запуска российских ракет. Учитывая эти риски, Польша требует полных гарантий безопасности, прежде чем примет решение о передаче истребителей Украине.

Читайте на портале "Комментарии" — Польша не получила доступа к тайным программам украинского Плана победы, который президент Владимир Зеленский презентовал партнерам. Как передает портал "Комментарии", об этом в разговоре с PAP рассказал заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский.