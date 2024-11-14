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Президент Польши озвучил условия для передачи дополнительных истребителей МиГ-29

Польша поставит МиГ-29 Украине при гарантиях безопасности неба от НАТО

сегодня, 14:21
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Амбарцумян Анна

Польша готова передать дополнительные истребители МиГ-29 Украине, но только после того, как НАТО обеспечит безопасность неба над Польшей. Об этом заявил Президент Польши Анджей Дуда во время пресс-конференции с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте 13 ноября в Варшаве. Польша ожидает размещения альянсом своих самолетов для защиты воздушного пространства.

Президент Польши озвучил условия для передачи дополнительных истребителей МиГ-29

МиГ-29. Фото из открытых источников

Условия передачи МиГ-29

Президент Польши подчеркнул, что дополнительные истребители МиГ-29 могут быть переданы Украине только при условии, что Польша получит гарантию безопасности своего воздушного пространства от НАТО.

"Мы используем эти МиГ. Если мы их передадим, то одно принципиальное условие: наше небо должно быть безопасно. Речь идет о том, чтобы Североатлантический альянс обеспечил безопасность нашего неба путем перемещения самолетов из других стран НАТО для обеспечения безопасности воздушного пространства над Польшей", – отметил Анджей Дуда.

Россия продолжает нарушать воздушное пространство стран Альянса, в частности, над Балтийским морем, где существует угроза запуска российских ракет. Учитывая эти риски, Польша требует полных гарантий безопасности, прежде чем примет решение о передаче истребителей Украине.

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Источник: https://unn.ua/news/duda-nazvav-umovu-peredachi-dodatkovykh-vynyshchuvachiv-mih-29-ukraini
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