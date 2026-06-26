Президент Польши установил рекорд: что произошло с рейтингом Навроцкого после скандальных заявлений

Президент Польши Кароль Навроцкий стремительно укрепил свои политические позиции и стал безоговорочным лидером по уровню общественного доверия. Об этом свидетельствуют результаты нового социологического исследования, проведенного компанией IBRiS по заказу портала Onet.

Кароль Навроцкий. Фото: из открытых источников

Согласно опросу, уровень доверия к главе государства достиг 54,8%. При этом только за последний месяц показатель вырос сразу на 8,4 процентных пункта. Социологи отмечают, что столь стремительный рост не демонстрировал ни один польский политик за все время проведения аналогичных измерений.

Полученный результат позволил Кароль Навроцкий уверенно возглавить рейтинг доверия, опередив других ведущих представителей польской политической элиты. По мнению экспертов, столь высокий показатель свидетельствует о значительном кредите доверия, который граждане готовы предоставить новому президенту после вступления в должность.

Рост популярности президента проходит на фоне непростого политического периода для Польши. Страна продолжает сталкиваться с вызовами в сфере безопасности, экономики и внешней политики, что делает общественные настроения особенно чувствительными к деятельности руководства государства.

Результаты опроса также показывают, что Навроцкий смог существенно укрепить свои позиции всего за короткий промежуток времени. Именно резкое увеличение поддержки стало главной неожиданностью нового исследования, ведь прирост более чем в восемь процентных пунктов в месяц является абсолютным рекордом для польской политики.

Социологи отмечают, что дальнейшая динамика рейтинга будет в значительной степени зависеть от первых решений нового президента и его взаимодействия с правительством и парламентом. Кароль Навроцкий остается политиком с высоким уровнем общественного доверия в Польше.

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