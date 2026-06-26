logo

BTC/USD

59215

ETH/USD

1544.92

USD/UAH

44.92

EUR/UAH

50.92

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Польша Президент Польши установил рекорд: что произошло с рейтингом Навроцкого после скандальных заявлений
commentss НОВОСТИ Все новости

Президент Польши установил рекорд: что произошло с рейтингом Навроцкого после скандальных заявлений

Кароль Навроцкий возглавил рейтинг доверия среди польских политиков, продемонстрировав самый высокий результат за всю историю соответствующих социологических исследований

26 июня 2026, 14:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент Польши Кароль Навроцкий стремительно укрепил свои политические позиции и стал безоговорочным лидером по уровню общественного доверия. Об этом свидетельствуют результаты нового социологического исследования, проведенного компанией IBRiS по заказу портала Onet.

Президент Польши установил рекорд: что произошло с рейтингом Навроцкого после скандальных заявлений

Кароль Навроцкий. Фото: из открытых источников

Согласно опросу, уровень доверия к главе государства достиг 54,8%. При этом только за последний месяц показатель вырос сразу на 8,4 процентных пункта. Социологи отмечают, что столь стремительный рост не демонстрировал ни один польский политик за все время проведения аналогичных измерений.

Полученный результат позволил Кароль Навроцкий уверенно возглавить рейтинг доверия, опередив других ведущих представителей польской политической элиты. По мнению экспертов, столь высокий показатель свидетельствует о значительном кредите доверия, который граждане готовы предоставить новому президенту после вступления в должность.

Рост популярности президента проходит на фоне непростого политического периода для Польши. Страна продолжает сталкиваться с вызовами в сфере безопасности, экономики и внешней политики, что делает общественные настроения особенно чувствительными к деятельности руководства государства.

Результаты опроса также показывают, что Навроцкий смог существенно укрепить свои позиции всего за короткий промежуток времени. Именно резкое увеличение поддержки стало главной неожиданностью нового исследования, ведь прирост более чем в восемь процентных пунктов в месяц является абсолютным рекордом для польской политики.

Социологи отмечают, что дальнейшая динамика рейтинга будет в значительной степени зависеть от первых решений нового президента и его взаимодействия с правительством и парламентом. Кароль Навроцкий остается политиком с высоким уровнем общественного доверия в Польше.

Читайте на портале "Комментарии" — будущее беженцев под угрозой: каковы последствия конфликта между Киевом и Варшавой.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://wiadomosci.onet.pl/kraj/sondaz-zaufania-karol-nawrocki-z-rekordem-rafal-trzaskowski-zalicza-krach/8pzs9vy?fbclid=IwY2xjawSrHDJleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFSY2kwNlVCZ0ZZcWU2amEwc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHkk0vmjLMCjnY1IwzpddiyYU7ebq0ouQFGs2
Теги:

Новости

Все новости