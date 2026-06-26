Президент Польщі встановив рекорд: що відбулося з рейтингом Навроцького після скандальних заяв

Президент Польщі Кароль Навроцький стрімко зміцнив свої політичні позиції та став беззаперечним лідером за рівнем суспільної довіри. Про це свідчать результати нового соціологічного дослідження, проведеного компанією IBRiS на замовлення порталу Onet.

Кароль Навроцький. Фото: з відкритих джерел

Згідно з опитуванням, рівень довіри до глави держави сягнув 54,8%. При цьому лише за останній місяць показник зріс одразу на 8,4 відсоткового пункта. Соціологи зазначають, що такого стрімкого зростання не демонстрував жоден польський політик за весь час проведення аналогічних вимірювань.

Отриманий результат дозволив Каролю Навроцькому впевнено очолити рейтинг довіри, випередивши інших провідних представників польської політичної еліти. На думку експертів, настільки високий показник свідчить про значний кредит довіри, який громадяни готові надати новому президенту після його вступу на посаду.

Зростання популярності президента відбувається на тлі непростого політичного періоду для Польщі. Країна продовжує стикатися з викликами у сфері безпеки, економіки та зовнішньої політики, що робить суспільні настрої особливо чутливими до діяльності керівництва держави.

Результати опитування також демонструють, що Навроцький зміг суттєво зміцнити свої позиції всього за короткий проміжок часу. Саме різке збільшення підтримки стало головною несподіванкою нового дослідження, адже приріст у понад вісім відсоткових пунктів за місяць є абсолютним рекордом для польської політики.

Соціологи зазначають, що подальша динаміка рейтингу значною мірою залежатиме від перших рішень нового президента та його взаємодії з урядом і парламентом. Наразі ж Кароль Навроцький залишається політиком із найвищим рівнем суспільної довіри в Польщі.

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