Польша Президента освистали на футбольном матче вместо аплодисментов: что произошло на стадионе
commentss НОВОСТИ Все новости

Президента освистали на футбольном матче вместо аплодисментов: что произошло на стадионе

Футбол и политика: польский лидер попал под шквал критики трибун во время игры вблизи Катовице

18 марта 2026, 00:56
Недилько Ксения

Визит президента Польши Кароля Навроцкого на футбольный матч в городе Забже сопровождался громким недовольством публики. Как сообщает издание RMF24, инцидент произошел на стадионе вблизи Катовице на юге страны.

Футбол в Польше

Глава государства наблюдал за игрой из специальной ложи для почетных гостей. Рядом с ним был замечен лидер румынских ультраправых Джордж Симион, с которым Навроцкий, по имеющейся информации, "поддерживает дружеские отношения".

Реакция фанатов была мгновенной и недвусмысленной: как только диктор официально объявил о пребывании президента на стадионе, "с трибун был слышен свист". Очевидцы отмечают, что такое поведение болельщиков стало ответом на публичное появление Навроцкого в компании одиозного иностранного политика.

Несмотря на напряженную атмосферу и публичное проявление недовольства, официальная часть визита продолжилась. Этот случай в очередной раз подчеркнул остроту восприятия польским обществом политических связей руководства государства с представителями радикальных движений Европы.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что украинский военный Максим Жорин считает маловероятным прямое нападение Беларуси на Польшу, однако не исключает возможных провокаций на границе.

По его словам, Россия может использовать Белоруссию для дестабилизации ситуации в регионе. Жорин отметил, что Беларусь фактически утратила самостоятельность и находится под значительным влиянием Москвы.



