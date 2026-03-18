Президента освистали на футбольном матче вместо аплодисментов: что произошло на стадионе

Визит президента Польши Кароля Навроцкого на футбольный матч в городе Забже сопровождался громким недовольством публики. Как сообщает издание RMF24, инцидент произошел на стадионе вблизи Катовице на юге страны.

Глава государства наблюдал за игрой из специальной ложи для почетных гостей. Рядом с ним был замечен лидер румынских ультраправых Джордж Симион, с которым Навроцкий, по имеющейся информации, "поддерживает дружеские отношения".

Реакция фанатов была мгновенной и недвусмысленной: как только диктор официально объявил о пребывании президента на стадионе, "с трибун был слышен свист". Очевидцы отмечают, что такое поведение болельщиков стало ответом на публичное появление Навроцкого в компании одиозного иностранного политика.

Несмотря на напряженную атмосферу и публичное проявление недовольства, официальная часть визита продолжилась. Этот случай в очередной раз подчеркнул остроту восприятия польским обществом политических связей руководства государства с представителями радикальных движений Европы.

