Польща Президента освистали на футбольному матчі замість оплесків: що сталося на стадіоні
Президента освистали на футбольному матчі замість оплесків: що сталося на стадіоні

Футбол та політика: польський лідер потрапив під шквал критики трибун під час гри поблизу Катовіце

18 березня 2026, 00:56
Недилько Ксения

Візит президента Польщі Кароля Навроцького на футбольний матч у місті Забже супроводжувався гучним незадоволенням публіки. Як повідомляє видання RMF24, інцидент стався на стадіоні поблизу Катовіце, що на півдні країни.

Президента освистали на футбольному матчі замість оплесків: що сталося на стадіоні

Футбол у Польщі

Глава держави спостерігав за грою зі спеціальної ложі для почесних гостей. Поруч із ним помітили лідера румунських ультраправих Джордже Сіміона, з яким Навроцький, за наявною інформацією, "підтримує дружні стосунки".

Реакція фанатів була миттєвою та недвозначною: щойно диктор офіційно оголосив про перебування президента на стадіоні, "з трибун було чути свист". Очевидці зазначають, що така поведінка вболівальників стала відповіддю на публічну появу Навроцького в компанії одіозного іноземного політика.

Попри напружену атмосферу та публічний прояв невдоволення, офіційна частина візиту продовжилася. Цей випадок вчергове підкреслив гостроту сприйняття польським суспільством політичних зв'язків керівництва держави з представниками радикальних рухів Європи.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що український військовий Максим Жорін вважає малоймовірним прямий напад Білорусі на Польщу, однак не виключає можливих провокацій на кордоні.

За його словами, Росія може використати Білорусь для дестабілізації ситуації в регіоні. Жорін зазначив, що Білорусь фактично втратила самостійність і перебуває під значним впливом Москви.



