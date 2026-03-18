Президента освистали на футбольному матчі замість оплесків: що сталося на стадіоні

Візит президента Польщі Кароля Навроцького на футбольний матч у місті Забже супроводжувався гучним незадоволенням публіки. Як повідомляє видання RMF24, інцидент стався на стадіоні поблизу Катовіце, що на півдні країни.

Футбол у Польщі

Глава держави спостерігав за грою зі спеціальної ложі для почесних гостей. Поруч із ним помітили лідера румунських ультраправих Джордже Сіміона, з яким Навроцький, за наявною інформацією, "підтримує дружні стосунки".

Реакція фанатів була миттєвою та недвозначною: щойно диктор офіційно оголосив про перебування президента на стадіоні, "з трибун було чути свист". Очевидці зазначають, що така поведінка вболівальників стала відповіддю на публічну появу Навроцького в компанії одіозного іноземного політика.

Попри напружену атмосферу та публічний прояв невдоволення, офіційна частина візиту продовжилася. Цей випадок вчергове підкреслив гостроту сприйняття польським суспільством політичних зв'язків керівництва держави з представниками радикальних рухів Європи.

