Согласно опросу Pollster по заказу газеты Super Express, фаворитом президентской гонки остается мэр Варшавы, представитель партии "Гражданская платформа" Рафал Тшасковский с 35% поддержки.

Выборы в Польше. Фото: из открытых источников

На сегодняшний день на второй позиции глава Института Национальной памяти Кароль Навроцкий, которого поддерживает оппозиционная партия "Право и справедливость". Он набрал 23% голосов респондентов.

Кандидат в президенты Польши от ультраправой "Конфедерации", антиукраинский политик Славомир Менцен опустился на третье место в президентской гонке, набрав 19%.

Четвертую позицию в опросе занимает спикер Сейма Польши Шимон Головня, за которого проголосовали бы 8% поляков.

Социологи подчеркивают, Рафал Тшасковский укрепляет свои позиции в президентской гонке. С поддержкой 35% респондентов он остается безоговорочным лидером в президентском рейтинг. Его стабильные рейтинги свидетельствуют о том, что он пользуется доверием значительной части населения.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава Бюро национальной безопасности Польши Дариуш Луковский заявил, что при нападении России его страна могла бы обороняться до двух недель. По его словам, это связано с нехваткой боеприпасов.

Журналист спросил Дариуша Луковского, действительно ли текущее состояние боеприпасов, существующее в распоряжении польской армии, может хватить лишь на пять дней войны. Глава Бюро национальной безопасности пояснил, что ситуация зависит от многих факторов, в частности, типов боеприпасов. Однако отметил, что в случае российской агрессии со стороны Калининградской области или Беларуси, Польша может отражать атаки России две недели, пока придет помощь союзников по НАТО.

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