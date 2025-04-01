Прокуратура Польши, которая ведет расследование авиакатастрофы под Смоленском, намерена инициировать меры предосторожности в отношении более 40 российских судмедэкспертов. Их обвиняют в предоставлении ложных выводов о вскрытии тел жертв трагедии.

Путин и Шойгу на фоне разбившегося под Смоленском самолета. Фото из открытых источников

Руководитель следственной группы №10.1 в Национальной прокуратуре Польши Кшиштоф Шварц, опираясь на данные расследования, сообщил, что российские врачи предоставили искаженные данные о судебно-медицинских экспертизах Смоленской катастрофы.

"Расследование удостоверения лжи российскими генетиками и судебно-медицинскими экспертами — одно из нескольких важных так называемых смоленских производств. Мы установили вне всякого сомнения, что судебно-медицинские заключения о вскрытии жертв катастрофы, подготовленные российскими врачами для целей текущего расследования катастрофы", — заявил прокурор Шварц.

В общей сложности прокуратура предъявила обвинения 43 российским экспертам, касающимся 61 вскрытия погибших.

Смоленская катастрофа произошла 10 апреля 2010 года. Самолет Ту-154М, совершавший государственный рейс из Варшавы в Смоленск, разбился во время захода на посадку. На борту находились 96 человек, среди них были президент Польши Лех Качинский, чиновники, военное и духовенство, а также 8 членов экипажа.

По официальной версии, самолет опустился на опасно низкую высоту, задел крылом березу и разбился в 350-500 метрах от взлетно-посадочной полосы аэродрома Смоленск-Северный.

Катастрофа повлекла за собой ухудшение польско-российских отношений. Польша неоднократно требовала возвращения обломков самолета, которые Россия до сих пор удерживает. Расследование крушения продолжается уже почти 15 лет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что президент Польши Анджей Дуда сделал неожиданное сравнение смерти президента Ирана Ибрагима Раиси с крушением в Смоленске.

Также "Комментарии" писали об авиакатастрофе в Казахстане. По словам руководителя ГУР Кирилла Буданова, Россия сбила пассажирский самолет собственной ракетой во время работы ПВО.