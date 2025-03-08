Процесс пошел: еще одна страна Европы заявила, что хотела бы иметь ядерное оружие

Глава польского правительства Дональд Туск рассказал, что предложение Парижа по ядерному сдерживанию рассматривается. Но при этом Польша была бы в большей безопасности, если бы имела "собственный ядерный арсенал". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "RMF FM".

Дональд Туск. Фото: из открытых источников

Дональд Туск отметил, что хотя идея Эммануэля Макрона о распространении французской системы ядерного сдерживания на европейские страны серьезно рассматривается, она также вызывает определенные сомнения. Проблема, по словам Туска, заключается в том, кто будет иметь фактическую власть над таким оружием.

"Если мы примем решение по ней (французской программе совместного использования ядерного оружия – ред.), то стоило бы быть уверенными, что она будет в наших руках", – подчеркнул Туск.

Кроме того, отметил он, в контексте французского предложения также важны деньги. В случае Франции около 14 миллиардов евро в год идет только на техническое обслуживание арсенала, сказал он.

Дональд Туск также сообщил, что польское правительство находится в контакте с украинской стороной и обсуждает, какое оружие лучше всего работает в нынешних условиях и в какие технологии стоит инвестировать.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп все отчетливее дает понять, что в мире уже наступила новая реальность. Это вынуждает немецкий истеблишмент серьезно рассматривать возможность создания собственного ядерного арсенала. Об этом пишет The Wall Street Journal.

СМИ отмечает, лидер победившего на февральских выборах блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц, который имеет больше всего шансов стать следующим канцлером Германии, в ответ на вопрос журналиста не исключил возможность появления у его страны собственной атомной бомбы. Правда, он сразу же уточнил, что "сегодня в этом нет необходимости".



