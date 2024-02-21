Протесты польских фермеров на границе с Украиной: Дуда сделал заявление

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Кравцев Сергей
Происходящее на польско-украинской границе говорит об определенном конфликте интересов между польскими фермерами, которые боятся за свое существование, и производителями сельскохозяйственной продукции в Украине. Стороны пытаются решить эту проблему. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Украинскому Радио" сделал президент Польши Анджей Дуда.
Анджей Дуда. Фото из открытых источников
По его мнению, это определенный конфликт интересов между польскими фермерами, которые боятся за свое существование, и производителями сельскохозяйственной продукции в Украине.
Польский президент добавил, что "эти протесты на данный момент, можно сказать, прокатились практически по всему Европейскому союзу", ведь "фермеры боятся огромного наплыва украинской сельскохозяйственной продукции на рынки стран ЕС".
Дуда подчеркнул, что поляки имеют право на протест, и если он законный, то власть будет его защищать. В то же время, он отметил, что блокирование границы является лишь решением фермеров, а не польского правительства.
Польский президент также выразил надежду, что конфликт будет разрешен мирным путем.
В то же время Дуда отметил, что его государство и в дальнейшем будет поддерживать Украину в противодействии российским оккупантам.
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