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Протесты польских фермеров на границе с Украиной: Дуда сделал заявление

Несмотря ан продолжающиеся протесты на границе, Анджей Дуда заверил, что поиск компромисса продолжается

сегодня, 07:30
Автор:
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Кравцев Сергей
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Происходящее на польско-украинской границе говорит об определенном конфликте интересов между польскими фермерами, которые боятся за свое существование, и производителями сельскохозяйственной продукции в Украине. Стороны пытаются решить эту проблему. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Украинскому Радио" сделал президент Польши Анджей Дуда.

Протесты польских фермеров на границе с Украиной: Дуда сделал заявление

Анджей Дуда. Фото из открытых источников

"Мы пытаемся решить эту проблему", — заявил польский лидер.

По его мнению, это определенный конфликт интересов между польскими фермерами, которые боятся за свое существование, и производителями сельскохозяйственной продукции в Украине.

Польский президент добавил, что "эти протесты на данный момент, можно сказать, прокатились практически по всему Европейскому союзу", ведь "фермеры боятся огромного наплыва украинской сельскохозяйственной продукции на рынки стран ЕС".

"Это действительно сложная проблема, потому что проблема с украинским продовольствием существовала с самого начала. Она началась из-за российской агрессии против Украины. Потому что помним, что во всем виновата именно российская агрессия против Украины, а не кто-то другой. Если бы не было российской агрессии против Украины, то этой проблемы не возникло бы вообще. Проблема в том, что Россия напала на Украину", — отметил он.

Дуда подчеркнул, что поляки имеют право на протест, и если он законный, то власть будет его защищать. В то же время, он отметил, что блокирование границы является лишь решением фермеров, а не польского правительства.

Польский президент также выразил надежду, что конфликт будет разрешен мирным путем.

"У нас были некоторое время назад протесты водителей, профсоюзов, также ассоциации водителей грузовиков. И этот протест был остановлен именно в результате переговоров с властью, в результате достигнутых договоренностей в трехсторонней формуле Польша-Украина-водители. Надеюсь, что таким же образом можно будет решить и этот вопрос мирным путем, путём переговоров", — подчеркнул он.

В то же время Дуда отметил, что его государство и в дальнейшем будет поддерживать Украину в противодействии российским оккупантам.

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Источник: https://ukr.radio/news.html?newsID=103510
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