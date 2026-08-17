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"Провал в политике с Варшавой": нардеп критикует власть за отсутствие стратегии после очередного нападения в Польше

Агрессия в Быдгоще: в Польше избили подростков из Украины, полиция ищет злоумышленников

17 августа 2026, 11:19
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Недилько Ксения

В польском городе Быдгощ произошел очередной возмутительный инцидент с применением насилия против украинцев. В этот раз жертвами агрессии стали несовершеннолетние брат и сестра, пострадавшие исключительно из-за использования родного языка, о чем сообщило Генеральное консульство Украины в Гданьске. На событие резко отреагировал народный депутат Алексей Гончаренко, призвав руководство государства к радикальным изменениям во внешней политике.

"Провал в политике с Варшавой": нардеп критикует власть за отсутствие стратегии после очередного нападения в Польше

Алексей Гончаренко

”Провал в политике с Варшавой”: нардеп критикует власть за отсутствие стратегии после очередного нападения в Польше - фото 2

ЧП произошло 14 августа в сквере у железнодорожного вокзала, где взрослая пара с собакой напала на 14-летнюю девочку и 12-летнего мальчика.

"Злоумышленники не ограничились грубой бранью и угрозами на почве ксенофобии, — отмечают в украинском диппредставительстве, описывая детали нападения. — Они применили силу, скрутили ребенку руку, разбили игрушечный квадрокоптер и бросили его остатки в мальчика, из-за чего тот получил травмы".

Дипломаты уверяют, что держат расследование под пристальным наблюдением и поддерживают постоянный контакт с матерью пострадавших подростков. Хотя дети сейчас в безопасности, они получили глубокую психологическую травму. В свою очередь местные правоохранители уже занимаются поиском нападающих после официального обращения.

В то же время парламентарий Алексей Гончаренко убежден, что точечного реагирования на такие случаи уже мало, поскольку ксенофобские проявления в соседнем государстве приобретают системный характер.

"Отдельные инциденты мы урегулируем, но не считают ли МИД и Владимир Александрович, — отмечает Алексей Гончаренко, обращаясь к президенту и дипломатам, — что пришла пора для масштабных шагов? Нам необходима четкая стратегия, позволяющая переломить эти негативные тренды в польском обществе".

По оценке нардепа, нынешняя стратегия официального Киева по отношению к Варшаве демонстрирует полную неэффективность. Политик добавил, что власти привыкли действовать хаотично и решать проблемы только в момент их возникновения, вместо того чтобы играть на опережение.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что украинка Лера Виноградова, которая живет в Польше и регулярно рассказывает в Instagram о жизни за границей, назвала три вещи, которые больше всего ее раздражают в стране. При этом блогер подчеркнула, что в целом любит Польшу, однако даже в этой стране есть моменты, к которым ей сложно привыкнуть.



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