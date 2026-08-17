«Провал у політиці з Варшавою»: нардеп критикує владу за відсутність стратегії після чергового нападу в Польщі

У польському місті Бидгощ стався черговий обурливий інцидент із застосуванням насильства проти українців. Цього разу жертвами агресії стали неповнолітні брат та сестра, які постраждали виключно через використання рідної мови, про що повідомило Генеральне консульство України в Гданську. На подію різко відреагував народний депутат Олексій Гончаренко, закликавши керівництво держави до радикальних змін у зовнішній політиці.

Олексій Гончаренко

Надзвичайна подія трапилася 14 серпня у сквері поблизу залізничного вокзалу, де доросла пара з собакою напала на 14-річну дівчину та 12-річного хлопця.

"Зловмисники не обмежилися брутальною лайкою та погрозами на ґрунті ксенофобії, — зазначають в українському диппредставництві, описуючи деталі нападу. — Вони застосували силу, скрутили дитині руку, розтрощили іграшковий квадрокоптер і кинули його залишки в хлопчика, через що той отримав травми".

Дипломати запевняють, що тримають розслідування під пильним наглядом і підтримують постійний контакт із матір'ю потерпілих підлітків. Хоча діти наразі у безпеці, вони зазнали глибокої психологічної травми. Своєю чергою місцеві правоохоронці вже займаються пошуком нападників після офіційного звернення.

Водночас парламентар Олексій Гончаренко переконаний, що точкового реагування на такі випадки вже замало, оскільки ксенофобські прояви у сусідній державі набувають системного характеру.

"Окремі інциденти ми врегульовуємо, але чи не вважають МЗС та Володимир Олександрович, — наголошує Олексій Гончаренко, звертаючись до президента та дипломатів, — що настав час для масштабних кроків? Нам необхідна чітка стратегія, яка дозволить переламати ці негативні тренди у польському суспільстві".

За оцінкою нардепа, нинішня стратегія офіційного Києва щодо Варшави демонструє повну неефективність. Політик додав, що влада звикла діяти хаотично та розв'язувати проблеми лише в момент їхнього виникнення, замість того, щоб грати на випередження.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що українка Лєра Виноградова, яка живе в Польщі та регулярно розповідає в Instagram про життя за кордоном, назвала три речі, які найбільше її дратують у країні. При цьому блогерка наголосила, що загалом любить Польщу, однак навіть у цій країні є моменти, до яких їй складно звикнути.



