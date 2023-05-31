"Путин не проиграл ни одной войны": польский президент посоветовал не расслабляться

Лидер Польши Анджей Дуда призывает заранее не говорить о проигрыше РФ в войне против Украины. Об этом польский президент подчеркнул во время разговора с генеральным директором Dow Jones, издателем The Wall Street Journal Алмаром Латуром.

Анджей Дуда (фото из открытых источников)

"Сегодня говорят, что Владимир Путин проиграл войну, а его поражение состоит в том, что Финляндия вступила в НАТО, хотя в течение многих лет финский народ колебался, стоит ли ему отказываться от нейтралитета. Дамы и господа, Владимир Путин не проиграл ни одной войны", – утверждает лидер Польши.

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Еще Дуда заметил, что надеется на проигрыш Путина, однако "пока мы имеем ситуацию, когда российский каток давит Украину, сотни людей гибнут на фронте ежедневно, при этом россиян больше 100 миллионов, а украинцев меньше 40 миллионов".

По словам Дуды, эта разница дает реальную картину, кто сейчас имеет преимущество. Потому что для РФ человеческая жизнь ничего не означает, для Украины каждый потерянный человек – на вес золота.

"Это разные культуры. Россия – ядерная сверхдержава, она имеет гигантские запасы оружия – и что над тем, что мы смеемся, что она вывозит танки с 1960-х годов, когда каждый танк весит 50-60 тонн. Если он едет, он раздавит, независимо от того, современный ли он", – продолжил польский президент.

Дуда еще заметил, что Путин потерпит поражение, когда российские войска армия будут вытеснены за пределы международно признанных границ Украины. Но сейчас РФ все больше мобилизуется, российскую экономику переводят на военные рельсы, а представители пропаганды зомбируют россиян.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Дуда заявил — россияне придут на коленях подписывать мир .