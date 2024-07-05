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Путин сам вынуждает: Дуда сделал новое заявление об отправке военных в Украину

Президент Польши отметил, что РФ сама может спровоцировать отправку польских военных в Украину

сегодня, 08:25
Автор:
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Кравцев Сергей
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Только от действий самой России зависит, могут ли польские военные быть отправлены в Украину. Как передает портал "Комментарии", такое заявление на совместной пресс-конференции с президентом Словакии Петером Пеллегрини сделал президент Польши Анджей Дуда. Он выразил надежду, что Россия не доведет до ситуации, при которой Польша активно включится в войну, но и не исключил такого варианта.

Путин сам вынуждает: Дуда сделал новое заявление об отправке военных в Украину

Анджей Дуда. Фото: из открытых источников

Анджей Дуда подчеркнул, что Россия не должна выиграть в Украине, поскольку это создаст огромную угрозу для Европы и всего мира.

В то же время польский президент отметил, что сейчас Польша не должна направлять своих солдат в Украину, поскольку это бы втянуло страну НАТО в войну.

По словам Дуды, позиция Польши состоит в том, чтобы отправлять Украине военную помощь, но не размещать там своих солдат.

"Мы надеемся, что нам никогда не придется посылать наших солдат в Украину, чтобы они воевали там в защиту Республики Польша или НАТО. Поэтому я надеюсь, что такой необходимости не будет, что Россия не доведет до такой ситуации. Это наша позиция сегодня, и мы абсолютно не хотим участвовать в этой войне, и мы не хотим, чтобы наши солдаты участвовали в этой войне", — добавил глава польского государства.

Стоит отметить, впервые возможность отправки войск в Украину в этом году допустил президент Франции Эммануэль Макрон. Он поднял этот вопрос на саммите лидеров европейских стран, который прошел в Париже.

Глава французского государства предполагал, что к такому шагу можно прибегнуть в случае, если россияне будут снова наступать на Одессу или Киев.

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Источник: https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/wystapienia/wystapienie-prezydenta-rp-podczas-wspolnej-konferencji-z-prezydentem-slowacji,88567
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