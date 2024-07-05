Путин сам вынуждает: Дуда сделал новое заявление об отправке военных в Украину

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Кравцев Сергей
Только от действий самой России зависит, могут ли польские военные быть отправлены в Украину. Как передает портал "Комментарии", такое заявление на совместной пресс-конференции с президентом Словакии Петером Пеллегрини сделал президент Польши Анджей Дуда. Он выразил надежду, что Россия не доведет до ситуации, при которой Польша активно включится в войну, но и не исключил такого варианта.
Анджей Дуда. Фото: из открытых источников
Анджей Дуда подчеркнул, что Россия не должна выиграть в Украине, поскольку это создаст огромную угрозу для Европы и всего мира.
В то же время польский президент отметил, что сейчас Польша не должна направлять своих солдат в Украину, поскольку это бы втянуло страну НАТО в войну.
По словам Дуды, позиция Польши состоит в том, чтобы отправлять Украине военную помощь, но не размещать там своих солдат.
Стоит отметить, впервые возможность отправки войск в Украину в этом году допустил президент Франции Эммануэль Макрон. Он поднял этот вопрос на саммите лидеров европейских стран, который прошел в Париже.
Глава французского государства предполагал, что к такому шагу можно прибегнуть в случае, если россияне будут снова наступать на Одессу или Киев.
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