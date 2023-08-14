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Работали в интересах Вагнера: кого задержали в Польше – почему это серьезно

В Польше арестованы два шпиона группы "Вагнера"

сегодня, 11:02
Автор:
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Кравцев Сергей
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Агентство внутренней безопасности (ABW) Польши задержало двух шпионов ЧВК "Вагнера". Они распространяли пропаганду в Кракове и Варшаве. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на министра внутренних дел Польши Маруша Каминского в Twitter.

Работали в интересах Вагнера: кого задержали в Польше – почему это серьезно

ЧВК "Вагнер". Фото из открытых источников


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"ABW в сотрудничестве с полицией установило и задержало двух россиян, распространявших пропагандистские материалы группы "Вагнера" в Кракове и Варшаве", — написал министр.

По его информации, агентам "Вагнера" предъявлены обвинения шпионаже, и они были взяты под стражу.

Напомним, в конце июня группа "Вагнера" совершила попытку военного переворота на территории России с неясным результатом. После этого часть наемников перебрались на территорию Беларуси, а Александр Лукашенко заявил, что они готовятся к вылазкам на территорию Польши.

Власти Польши выразили обеспокоенность и призвали НАТО усилить восточный фланг. Польша также решила создать новую военную часть на границе с Беларусью. Она будет дислоцироваться в городе Чарна-Белостоцк, в 35 километрах от Беларуси. Причиной развертывания воинской части являются гибридные атаки со стороны России и Беларуси.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Институте изучения войны (ISW) сообщили, что часть ЧВК "Вагнера" выводят из Беларуси в РФ. По мнению аналитиков, это может говорить о том, что ряд договоренностей между президентом РФ Владимиром Путиным и руководителем вагнеровцев Евгением Пригожиным после июньского бунта наемников были нарушены. Тем временем Польша продолжает укреплять границу с Беларусью из-за угрозы вероятных провокаций, в том числе с участием вагнеровцев. Что за игры происходят между армией наемников, Москвой и Минском? Как в итоге могут использовать вагнеровцев? Есть ли вероятность распада этой группировки, причисленной рядом стран к террористическим организациям? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://twitter.com/Kaminski_M_/status/1690973194679734272
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