Радиостанция в Польше уволила журналистов и заменила их искусственным интеллектом

Впервые в истории польская радиостанция OFF Radio Krakow решила перезапустить свою работу на этой неделе с ведущими, созданными искусственным интеллектом. Об этом сообщили в CNN.

Скандал на польском радио: журналистов заменили ИИ-аватары

Несколько недель назад OFF Radio Krakow объявило, что запускает первый в Польше проект, где журналисты являются виртуальными персонажами, созданными с помощью ИИ. Цель такого новшества – привлечь внимание молодой аудитории к обсуждению актуальных тем, таких как культура, искусство и социальные вопросы, включая ЛГБТК проблематику. Руководство станции объясняет, что новый формат имеет целью привлечь молодежь к радио.

Однако не все приняли это новшество положительно. Матеуш Демски, бывший журналист станции и кинокритик, написал открытое письмо, где выразил свое возмущение заменой людей на машины. Он подчеркнул, что это создает опасный прецедент и может привести к замещению творческих профессий автоматизированными системами.

Демски также написал петицию, которая быстро собрала более 15 тысяч подписей, призывая пересмотреть решение станции. По его словам, он получил сотни звонков от молодых людей, не желающих быть частью такого эксперимента.

Руководитель OFF Radio Krakow Марсин Пулит, в свою очередь, заявил, что увольнения не связаны с искусственным интеллектом, а скорее были результатом низких рейтингов программ. Он также добавил, что станция видит в ИИ больше возможностей, чем угроз.

Вопрос использования искусственного интеллекта в журналистике привлек внимание даже чиновников. Вице-премьер-министр и министр цифровых технологий Кшиштоф Гавковский считает, что нужно четко определить пределы использования ИИ. Он отметил, что технологии должны работать во благо людей, а не против них.

"Хотя я сторонник развития искусственного интеллекта, я считаю, что определенные границы пересекаются все больше и больше, — написал он в соцсети X. — Широкое использование искусственного интеллекта должно осуществляться для людей, а не против них".