Радослав Сикорский, министр иностранных дел Польши, в интервью CNN сказал, что не понимает, почему США запрещают Украине использовать западное оружие для атак на российской территории. По его словам, такая позиция ставит под вопрос способность международного сообщества защищать основополагающие права и безопасность суверенных народов.

Министр Польши выступает за право Украины на атаки в России

Сикорский особо акцентировал внимание на трагедии, произошедшей во Львове, где российская ракета унесла жизни семьи Базилевичей.

"Я был во Львове, и там российская ракета убила целую семью – отец смотрел, как из-под завалов достают тела его жены и троих дочерей. Ракета, убившая львовскую семью, была выпущена российским бомбардировщиком, летевшим над территорией России и взлетевшим с российского аэродрома. Назовите мне хоть одну причину, почему Украина не должна иметь возможности уничтожить того бомбардировщика, ударив по тому аэропорту", – рассказал Сикорский.

Дополнительно Сикорский подчеркнул, что российские военные систематически нарушают международные нормы, обстреливая гражданские объекты и разрушая украинскую инфраструктуру.

Он также отметил, что оборонные усилия Украины, в том числе успешные операции в Курской области, должны стать дополнительным аргументом для Запада, чтобы пересмотреть свою позицию по "красным линиям" России.

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