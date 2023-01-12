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Раненые поляки под Бахмутом: СМИ разузнали о дальнейшей судьбе волонтеров

30-летней женщине по имени Гражина могут сделать еще ряд операций, сейчас врачи пытаются спасти ее левую ногу

сегодня, 08:53
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Автор:

Vitalii Rozkariaka

Вчера мы рассказывали о трагическом происшествии, которое приключилось с польскими волонтерами под Бахмутом. Граждане соседней страны, проявив инициативу, отправились в прифронтовой украинский город, чтобы раздать местным жителям гуманитарную помощь. В это время российская орда начала обстреливать населенный пункт и его окрестности. Как следствие — два тяжелораненых волонтёра — мужчина и женщина. Последней, к слову, пришлось ампутировать правую ногу.

Раненые поляки под Бахмутом: СМИ разузнали о дальнейшей судьбе волонтеров

фото тематическое, из открытых источников

На этом все новости, касающиеся данного инцидента, заканчивались. Однако ведущее польское издание — Wyborcza.pl, решило разузнать о дальнейшей судьбе своих сограждан — настоящих героев, которые, рискуя собственной жизнью и здоровьем, отправились в эпицентр боевых действий, чтобы помощь оставшимся там украинцам.

Журналистам удалось выяснить, что пострадавшие являются жителями Кракова, их зовут Гражина и Камил. 30-летние волонтеры, к слову, являются членами Краковской католической ассоциации инвалидов. С самого начала российского вторжения в Украину, они активно начали проявлять себя в качестве волонтеров, и как видно из недавних событий, их смелость и желание помочь привели к решению отправится в составе гуманитарного конвоя в самый эпицентр войны.

В данный момент состояние волонтеров стабилизировано. Журналисты выяснили, что помимо ампутированной правой ноги, левое колено Гражины также сильно повреждено большим количеством осколков, поэтому неизвестно, оставят ли врачи девушке вторую ногу. По имеющимся данным, сейчас рассматривается вопрос о транспортировке волонтеров в зарубежные клиники, которые сами откликнулись и предложили свою помощь в лечении и проведении возможных операций.

Напомним, ранее мы сообщали, что известный телеведущий Григорий Решетник неоднократно посещал Польшу в рамках проведения благотворительных концертов. 



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Источник: https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,29346764,wolontariusze-ranni-pod-bachmutem-mieszkali-w-krakowie-o-zyciu.html?_ga=2.21735165.712700067.1673445478-1559444219.1667394767
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