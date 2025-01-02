Раньше эту информацию держали в тайне: на что решилась Польша в войне РФ против Украины

Польша активно сотрудничает с Украиной в сфере производства оружия и боеприпасов, однако не разглашает это сотрудничество из соображений безопасности. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью изданию "Зеркало недели" сделал временный поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич.

Украина и Польша. Фото: из открытых источников

Дипломат заявил, что перспективы создания украино-польских предприятий военного плана очень оптимистичны, ведь уже есть надежный фундамент. Ведь по факту военное сотрудничество между Украиной и Польшей уже существует. В частности, оно включает производство дронов, ремонт танков, а также развития в сфере высоких технологий.

Лукасевич также подтвердил, что в Польше построили завод украинского оборонно-промышленного комплекса. В то же время дипломат отказался раскрыть детали.

"Некоторые страны, декларирующие такое сотрудничество, как вот построение завода по производству военной техники, географически расположены далеко от России. И поскольку им ничего не угрожает, то они могут об этом говорить. Мы же совсем рядом, и поэтому не говорим об этом. То есть география в этом контексте очень важна", — пояснил Лукасевич.

Читайте также на портале "Комментарии" — ряд польских СМИ опубликовал результаты соцопроса, которые засвидетельствовали якобы значительное ухудшение отношения к беженцам из Украины среди поляков. Временно поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич в интервью изданию "Зеркало недели" заявил, что подобные опросы не являются глубокими исследованиями и их нельзя воспринимать как какие-то научные, но согласился, что определенная усталость все же есть.

"В разговорах с моими руководителями, то есть министрами, высокими чиновниками, я чувствую 100 процентов поддержки Украины. Не 30, не 50, а абсолютно 100 процентов поддержки Украины в ее стремлениях. Конечно, в стране, которая принимает беженцев, может наступать определенная усталость, это нормально. В странах, которые принимали афганских, сирийских беженцев, такая усталость тоже наступала – это абсолютно естественный процесс", – пояснил дипломат.



