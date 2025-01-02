Раньше эту информацию держали в тайне: на что решилась Польша в войне РФ против Украины

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Кравцев Сергей
Польша активно сотрудничает с Украиной в сфере производства оружия и боеприпасов, однако не разглашает это сотрудничество из соображений безопасности. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью изданию "Зеркало недели" сделал временный поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич.
Украина и Польша. Фото: из открытых источников
Дипломат заявил, что перспективы создания украино-польских предприятий военного плана очень оптимистичны, ведь уже есть надежный фундамент. Ведь по факту военное сотрудничество между Украиной и Польшей уже существует. В частности, оно включает производство дронов, ремонт танков, а также развития в сфере высоких технологий.
Лукасевич также подтвердил, что в Польше построили завод украинского оборонно-промышленного комплекса. В то же время дипломат отказался раскрыть детали.
Читайте также на портале "Комментарии" — ряд польских СМИ опубликовал результаты соцопроса, которые засвидетельствовали якобы значительное ухудшение отношения к беженцам из Украины среди поляков. Временно поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич в интервью изданию "Зеркало недели" заявил, что подобные опросы не являются глубокими исследованиями и их нельзя воспринимать как какие-то научные, но согласился, что определенная усталость все же есть.
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