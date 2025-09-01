Рубрики
Президент Польши Кароль Навроцкий сегодня в годовщину начала Второй мировой войны заявил, что Польша требует от Германии репараций за эту войну. Вовремя требовать этого спустя более 80 лет? Должна ли отвечать современная европейская Германия за действия нацистов во главе с Гитлером почти столетие назад? И если Германия на это согласится, должны ли другие государства последовать примеру Польши? На эти и другие вопросы для издания "Комментарии" ответили эксперты.
Репарации для Польши от современной Германии: что задумал Кароль Навроцкий
Эксперт Украинского Института Политики, политолог Никита Трачук отмечает, что вопрос репараций в данном случае является скорее политическим. Новому президенту Польши необходимо сейчас демонстрировать свою силу, преданность своему государству и своему избравшему его народу.
Он напомнил, что еще в начале 50-х годов, хотя и под давлением СССР, но Польша отказалась от претензий к Германии и от репараций. К тому же Польша уже не первый год поднимает тему репараций и свой ущерб оценивает более триллиона долларов, и этот вопрос они адресуют Германии.
Доцент кафедры политологии Каразинского университета Юлия Биденко отмечает, что Кароль Навроцкий, к сожалению, олицетворяет тренд правого разворота западных демократий, одним из проявлений которого является исторический ревизионизм (часто в пакете идут "традиционные ценности", антимигрантские настроения, нетерпимость к меньшинствам и т.п.).
"В этом контексте можно упомянуть его заявления относительно блокирования вступления в ЕС Украины из-за исторических споров вокруг Волынской трагедии, а также ветирования законопроекта о социальной помощи украинским беженцам с детьми.
Такая риторика, к сожалению, отражает значительный сегмент общественного мнения в современной Польше, где до сих пор тлеют сантименты относительно позиционирования страны как величайшей жертвы Второй мировой войны. И хотя они небезосновательны с точки зрения истории, такие популистские нарративы сомнительны с точки зрения политики", – подчеркивает Юлия Биденко.
Она напомнила, что еще в 1970 году Вилли Брандт склонил колени перед мемориалом Варшавского восстания, что было знаком признания немецкой вины. Но в 1990-2000-х Германия стала одним из крупнейших доноров и инвесторов в польскую экономику и евроинтеграцию. Даже сейчас Германия вносит наибольший вклад в бюджет ЕС, в то время, когда Польша среди крупнейших бенефициаров европейских фондов.
Политолог Максим Гончаренко отмечает, что тема репараций в польском политикуме имеет более идеологическую и риторическую составляющую, чем практическое стремление.
Новоизбранный президент Польши возрождает эту дискуссию из-за сразу нескольких задач. Тема для населения мобилизующая и консолидирующая. Здесь консервативный круг играет в чувстве справедливости. Понимание этой справедливости в двух политических лагерях в Польше разное, поэтому аккумулируя эту тему на себе, Навроцкий пытается зайти на это поле и уже навязывать правительству Туска дискуссию на своих условиях.
Он отметил, что 6 августа Кароль Навроцкий принял присягу, а 9 августа уже было получено приглашение в Белый Дом от Дональда Трампа на начало сентября. Позже, 24 сентября, Навроцкий примет участие в Генассамблее ООН. Его тезис мы услышим еще в этих двух местах.
Он подчеркнул, что внутриполитические изменения более значимы: антагонизм президента и правительства становится еще очевиднее. И здесь, либо сценарий противостояния и взаимного ветирования инициатив, либо сосуществование и политика "громких речей и договоренностей".