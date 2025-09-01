Президент Польши Кароль Навроцкий сегодня в годовщину начала Второй мировой войны заявил, что Польша требует от Германии репараций за эту войну. Вовремя требовать этого спустя более 80 лет? Должна ли отвечать современная европейская Германия за действия нацистов во главе с Гитлером почти столетие назад? И если Германия на это согласится, должны ли другие государства последовать примеру Польши? На эти и другие вопросы для издания "Комментарии" ответили эксперты.

Репарации для Польши от современной Германии: что задумал Кароль Навроцкий

Политические игры Польши в Евросоюзе

Эксперт Украинского Института Политики, политолог Никита Трачук отмечает, что вопрос репараций в данном случае является скорее политическим. Новому президенту Польши необходимо сейчас демонстрировать свою силу, преданность своему государству и своему избравшему его народу.

"Я считаю, что 86 лет спустя современная Германия, которая вообще не имеет никакого отношения к Германии той, она не должна выплачивать какие-либо средства. К тому же, я напомню, что вопрос репараций он решался на Постдамской конференции летом 45-го года. И польские репарации, а Польша тогда стала социалистической страной в рамках Варшавского блока, она получала тоже репарации, но опосредованно через Советский союз. То есть Германия выплачивала репарации СССР, и часть этих репараций в виде не только денег, а, например, какого-то промышленного оборудования, ресурсов и т.п., она поступала в Польшу", – отмечает Трачук.

Он напомнил, что еще в начале 50-х годов, хотя и под давлением СССР, но Польша отказалась от претензий к Германии и от репараций. К тому же Польша уже не первый год поднимает тему репараций и свой ущерб оценивает более триллиона долларов, и этот вопрос они адресуют Германии.

"Это некая заявка на лидерство в Евросоюзе, потому что понятно, что Германия – один из лидеров, если не главный лидер ЕС, экономически, политически. А Польша – молодой восточно-европейский тигр в Евросоюзе, и она также претендует таким образом на внешне-политические соревнования с Германией", – отметил эксперт.

Навроцкий продвигает риторику, что Польша – самая большая жертва Второй мировой войны

Доцент кафедры политологии Каразинского университета Юлия Биденко отмечает, что Кароль Навроцкий, к сожалению, олицетворяет тренд правого разворота западных демократий, одним из проявлений которого является исторический ревизионизм (часто в пакете идут "традиционные ценности", антимигрантские настроения, нетерпимость к меньшинствам и т.п.).

"В этом контексте можно упомянуть его заявления относительно блокирования вступления в ЕС Украины из-за исторических споров вокруг Волынской трагедии, а также ветирования законопроекта о социальной помощи украинским беженцам с детьми. Такая риторика, к сожалению, отражает значительный сегмент общественного мнения в современной Польше, где до сих пор тлеют сантименты относительно позиционирования страны как величайшей жертвы Второй мировой войны. И хотя они небезосновательны с точки зрения истории, такие популистские нарративы сомнительны с точки зрения политики", – подчеркивает Юлия Биденко.

Она напомнила, что еще в 1970 году Вилли Брандт склонил колени перед мемориалом Варшавского восстания, что было знаком признания немецкой вины. Но в 1990-2000-х Германия стала одним из крупнейших доноров и инвесторов в польскую экономику и евроинтеграцию. Даже сейчас Германия вносит наибольший вклад в бюджет ЕС, в то время, когда Польша среди крупнейших бенефициаров европейских фондов.

" Учитывая рост внешнеполитической субъектности самой Германии, подобные заявления могут быть вредны для политико-экономического сотрудничества этих государств. Впрочем, я думаю, что они рассчитаны на внутреннюю аудиторию, среди которой есть спрос на громкие лозунги в период относительного политического затишья (местные и парламентские выборы прошли в прошлом и позапрошлом году соответственно). Поэтому сейчас господину Навроцкому важно не только закрепить за собой ядерный электорат партии "Право и справедливость" , которая его поддержала официально, но и перетащить к себе избирателей более радикальной "Конфедерации", ситуативно проголосовавших за него во втором туре президентских выборов ", – подчеркнула политолог.

Тема репараций – попытка перетащить правительство Туска на сторону Навроцкого

Политолог Максим Гончаренко отмечает, что тема репараций в польском политикуме имеет более идеологическую и риторическую составляющую, чем практическое стремление.

Новоизбранный президент Польши возрождает эту дискуссию из-за сразу нескольких задач. Тема для населения мобилизующая и консолидирующая. Здесь консервативный круг играет в чувстве справедливости. Понимание этой справедливости в двух политических лагерях в Польше разное, поэтому аккумулируя эту тему на себе, Навроцкий пытается зайти на это поле и уже навязывать правительству Туска дискуссию на своих условиях.

"Фактически, это один из этапов политической борьбы и попытки закрепить за собой одну из важных для Польши тем и поставить конкурентов в политическую дихотомию между национальными чувствами и политическим реализмом в отношении ЕС.

Идеология здесь – второстепенное. Надо понимать, что ФРГ сейчас и Третий Рейх в 20 веке – это две кардинально разные страны, так что навязать современной Германии ассоциацию с преступлениями нацистов – абсурдная задача, которая у политтехнологов из Варшавы и не стоит. С точки зрения геополитики, польская позиция – инструмент коммуникации с Европой и США. А заявление в годовщину – подготовка к будущим заявлениям и встречам с мировыми лидерами", – сообщил эксперт.

Он отметил, что 6 августа Кароль Навроцкий принял присягу, а 9 августа уже было получено приглашение в Белый Дом от Дональда Трампа на начало сентября. Позже, 24 сентября, Навроцкий примет участие в Генассамблее ООН. Его тезис мы услышим еще в этих двух местах.



"Действия Германии останутся неизменными. Закономерный ответ из Берлина в стиле "вопрос решен" уже звучал неоднократно и прозвучит сейчас. Нравственный аргумент Польши готовы слышать на уровне публичных акций и мер по памяти, но не в контексте пересмотра репараций. Однако, кейс Второй мировой может быть определенным инструментом для торгов с ЕС и хотя бы и не формальным, но рычагом влияния", – подчеркнул Гончаренко.

Он подчеркнул, что внутриполитические изменения более значимы: антагонизм президента и правительства становится еще очевиднее. И здесь, либо сценарий противостояния и взаимного ветирования инициатив, либо сосуществование и политика "громких речей и договоренностей".

"Для Украины это тоже важно, ведь у обеих сторон есть разные позиции не только по вопросу прошлого, но и по настоящим вызовам. В частности, речь идет о широкой поддержке Украины. Поэтому вполне вероятно, что мы будем слышать противоположные и взаимоисключающие позиции по одним и тем же вопросам. Украине нужно выразить политическую гибкость и дальновидность и не делать очевидную ставку на одну из сторон", – добавил политолог.