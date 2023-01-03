Репарации от Германии: Польша серьезно настроена и уже обратилась в ООН

Похоже, что Польша серьезно настроена взыскать с Германии репарации за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны. 3 декабря страна подала заявление в ООН с просьбой вмешаться в этот вопрос. Об этом пишет PAP .

По словам заместителя министра иностранных дел Польши Аркадиуша Мулярчика, целью таких действий является довести до сведения международного сообщества и важнейших международных организаций о проблеме неучтенных преступлений. Кроме того, политик считает, что нужно дать понять политикам, дипломатам, что эта проблема не решена.

"Мы направили более 50 нот в страны Европейского союза, Совета Европы и НАТО, чтобы эта тема была известна в нашем культурно-цивилизационном кругу среди наших союзников. Я думаю, это будет, наверное, важнейшее выступление. Мы также обращаемся с просьбой к ООН вмешаться именно в этот вопрос", – заявил он.

Мулярчик заявил, что обратился в ООН, чтобы организация вмешалась в это дело и создала определенную площадку для диалога с Германией, что, по его мнению, не хочет вести этот диалог.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Польша требует репарации в Германии во время Второй мировой войны. Правящая партия Польши "Право и справедливость" несколько раз обращала внимание на то, что Германия недоплатила ей репарации за Вторую мировую войну, но дело не доходило до официальных заявлений, прозвучавших 1 сентября в отчете партии. Польская сторона оценивает свои потери в войне в 1,32 триллиона долларов. Несмотря на то, что Германия является крупнейшим партнером Польши в ЕС и НАТО, польская сторона все равно требует компенсации. Новая оценка репараций больше на 850 млн долларов, чем то, что уже выплатила Германия к 1953 году. В 1953 г. Польша отказалась от репараций под давлением СССР.