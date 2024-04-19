"Решается судьба войны": Туск обратился с призывом к польским фермерам

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал польских фермеров прекратить блокирование границы с Украиной. Как передает портал "Комментарии", слова Туска после саммита Европейского совета в Брюсселе приводит "Польское радио".

Дональд Туск. Фото: из открытых источников

Глава правительства Польши рассказал, что Украина оказалась в крайне сложной после последней серии российских бомбардировок и ближайшее время может стать решающим для судьбы этой войны.

"Хочу обратиться ко всем без исключения в Польше не делать ничего, что может навредить Украине... Мы должны будем принять решения, которые защитят польскую границу и пограничные переходы", – сказал польский премьер.

Дональд Туск подчеркнул, что польские власти не могут допустить блокирования переходов независимо от обоснования протестов.

"Мы не можем никоим образом нанести вред Украине в ситуации, когда решается судьба войны", – сказал Туск.

Премьер напомнил, что пограничные пункты, согласно последнему решению правительства, имеют статус критической инфраструктуры. Он сообщил, что правительство готово предоставлять дальнейшие формы помощи тем фермерам, кто потерял часть своих доходов.

"Я рассчитываю на рефлексию и отказ от такой формы протеста", – сказал Дональд Туск.

Он добавил, что государственные службы будут работать над расчисткой пунктов пропуска. Однако глава правительства не считает, что в этом случае нужны прямые меры принуждения.

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