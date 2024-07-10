Решение уже принято: когда начнет действовать «зонтик безопасности» от Польши

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Ткачик Олеся
На фоне последних трагических событий в Украине не заслуженно мало говорили о договоре безопасности между Украиной и Польшей, отмечает военный и политолог Виктор Таран. При этом, по его словам, в нем есть один очень важный пункт, непосредственно касающийся нашей безопасности.
Польша и Украина
Как подчеркивает эксперт, документ предусматривает, что польское ПВО может перехватывать ракеты и дроны в воздушном пространстве Украины, выпущенные в направлении Польши. Конечно, добавляет Таран, в договоре есть примечание, что детальный алгоритм будет разработан после консультации поляков со странами НАТО.
Во-первых, говорит он, в случае если "зонтик безопасности" начнет действовать — это позволит "разгрузить" наше ПВО на западе страны. Во-вторых, аналогичное решение в перспективе может принять и Румыния, а значит, появится дополнительная защита еще и юга страны.
При этом Таран отметил, что ждет две вещи: разрешение наносить поражение по аэродромам и четкие даты, когда Украина может стать членом Альянса. По его словам, именно вокруг этих двух вопросов в том числе ведутся самые большие дискуссии.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина и Польша подписали соглашение о безопасности, в котором есть много интересных пунктов.
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