Россия чуть не повлекла за собой полный блекаут в Польше: Варшава сделала срочное заявление

В декабре прошлого года Польша избежала массового отключения электроэнергии. Блекаут, который мог бы охватить страну, почти стал реальностью из-за серии кибератак, направленных на энергетическую инфраструктуру, организованных, вероятно, Россией. Об этом сообщил министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский в эфире радио, передает RMF.

Фото: из открытых источников

По словам Гавковского, в конце 2025 Польша стала мишенью многочисленных кибератак на свою энергетическую инфраструктуру. Эти атаки пришлись на период, когда в стране царили сложные погодные условия, что создало дополнительные трудности для стабильной работы энергосетей. Комбинация технических атак и неблагоприятных погодных условий едва не привела к серьезному энергетическому кризису.

"Мы столкнулись с наибольшими атаками на энергетический сектор, которые имели целью оставить людей без электричества в конце декабря", – отметил министр.

Гавковский убежден, что за этими атаками стояла Россия, которую он назвал причастной к саботажу, цель которого заключалась в дестабилизации ситуации в Польше.

"Цифровые танки уже здесь. Мы были очень близки к блэкауту", — подчеркнул он, отмечая, как опасны могут быть современные киберугрозы для национальной безопасности.

Министр также заверил, что на сегодняшний день польские государственные учреждения готовы к возможным новым кибератакам, и призвал граждан не паниковать.

В то же время Украина дала советы Европе по усилению энергетической безопасности в условиях российских атак. Выступая на мероприятии в Европарламенте, посвященном усилению энергетической независимости Европейского Союза, заместитель министра энергетики Украины Роман Андарак предложил Украине поделиться своим опытом в защите энергетической инфраструктуры.

