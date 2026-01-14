Росія ледь не спричинила повний блекаут у Польщі: Варшава зробила термінову заяву

У грудні минулого року Польща ледь уникнула масового відключення електроенергії. Блекаут, що міг би охопити країну, майже став реальністю через серію кібератак, спрямованих на енергетичну інфраструктуру, організованих, ймовірно, Росією. Про це повідомив міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський в ефірі радіо, інформує RMF.

За словами Гавковського, наприкінці 2025 року Польща стала мішенню численних кібератак на свою енергетичну інфраструктуру. Ці атаки припали на період, коли в країні панували складні погодні умови, що створило додаткові труднощі для стабільної роботи енергомереж. Комбінація технічних атак і несприятливих погодних умов ледь не призвела до серйозної енергетичної кризи.

"Ми зіткнулися з найбільшими атаками на енергетичний сектор, які мали на меті залишити людей без електрики наприкінці грудня", – зазначив міністр.

Гавковський переконаний, що за цими атаками стояла Росія, яку він назвав причетною до саботажу, мета якого полягала в дестабілізації ситуації в Польщі.

"Цифрові танки вже тут. Ми були дуже близькі до блекауту", – підкреслив він, зазначаючи, як небезпечними можуть бути сучасні кіберзагрози для національної безпеки.

Міністр також запевнив, що на сьогодні польські державні установи готові до можливих нових кібератак, і закликав громадян не панікувати.

Водночас Україна надала поради Європі щодо посилення енергетичної безпеки в умовах російських атак. Під час виступу на заході в Європарламенті, присвяченому посиленню енергетичної незалежності Європейського Союзу, заступник міністра енергетики України Роман Андарак запропонував Україні поділитися своїм досвідом у захисті енергетичної інфраструктури.

