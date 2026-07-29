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Россия готовит опасный сценарий для Польши: в Варшаве насторожили резким заявлением

По словам Владислава Косиняка-Камиша, Россия провоцирует, но к масштабному нападению пока не готовится

29 июля 2026, 12:40
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Клименко Елена

Россия продолжает наращивать давление на страны НАТО, все более активно используя диверсии, информационные атаки и другие элементы гибридной войны. В то же время, оснований говорить о подготовке Москвы к полномасштабному вторжению в Польшу пока нет. Об этом заявил вице-премьер-министр и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш. По словам главы польского оборонного ведомства, Кремль постепенно повышает уровень напряжения в отношениях с Западом.

Россия готовит опасный сценарий для Польши: в Варшаве насторожили резким заявлением

Фото: из открытых источников

"Все двигается вверх по лестнице эскалации, ступенька за ступенькой. Россия эскалирует свои действия", — подчеркнул Косиняк-Камыш.

Министр отметил, что в последнее время фиксируется все больше провокаций. В частности, над Балтийским морем союзники перехватили три российских военных самолета, а в воздушном пространстве Румынии были уничтожены три беспилотника, представлявших потенциальную угрозу.

Особое внимание он обратил на изменения в российском законодательстве. По его словам, принятые Госдумой поправки позволяют Кремлю оправдывать вмешательство в дела других государств под предлогом якобы защиты российских граждан за границей. Уже сейчас российские власти распространяют заявления о притеснениях русскоязычного населения в странах Балтии.

Тем не менее, польская сторона не видит признаков подготовки России к масштабной военной операции против Польши.

"Нет никаких прогнозов по такой атаке, как полномасштабная война в Украине", – подчеркнул министр.

Портал "Комментарии" уже писал , что закрытая встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом может стать началом нового этапа украино-американского взаимодействия. Одним из ближайших шагов может быть визит в Киев спецпредставителей американского президента Стива Виткоффа и Джареда Кушнера для продолжения переговоров по завершению войны. Такое мнение высказал политолог, руководитель Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко.



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