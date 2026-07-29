Росія готує небезпечний сценарій для Польщі: у Варшаві насторожили різкою заявою

Росія продовжує нарощувати тиск на країни НАТО, дедалі активніше використовуючи диверсії, інформаційні атаки та інші елементи гібридної війни. Водночас підстав говорити про підготовку Москви до повномасштабного вторгнення в Польщу наразі немає. Про це заявив віцепрем'єр-міністр та міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. За словами очільника польського оборонного відомства, Кремль поступово підвищує рівень напруги у відносинах із Заходом.

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"Все рухається вгору по сходах ескалації, сходинка за сходинкою. Росія ескалює свої дії", – наголосив Косіняк-Камиш.

Міністр зазначив, що останнім часом фіксується дедалі більше провокацій. Зокрема, над Балтійським морем союзники перехопили три російські військові літаки, а в повітряному просторі Румунії були знищені три безпілотники, які становили потенційну загрозу.

Окрему увагу він звернув на зміни в російському законодавстві. За його словами, ухвалені Держдумою поправки дозволяють Кремлю виправдовувати втручання у справи інших держав під приводом нібито захисту російських громадян за кордоном. Уже зараз російська влада поширює заяви про утиски російськомовного населення в країнах Балтії.

Попри це, польська сторона не бачить ознак підготовки Росії до масштабної військової операції проти Польщі.

"Немає жодних прогнозів щодо такої атаки, як повномасштабна війна в Україні", – підкреслив міністр.

Портал "Коментарі" вже писав, що закрита зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом може стати початком нового етапу українсько-американської взаємодії. Одним із найближчих кроків може бути візит до Києва спецпредставників американського президента Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера для продовження переговорів щодо завершення війни. Таку думку висловив політолог, керівник Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко.