Россия нападет на Польшу Стало известно, сколько поляков верят в это

Согласно данным опроса, 47% поляков верят, что Россия может напасть на Польшу. Как отмечают социологи, это на 16% больше, чем было в мае 2023 года.

Верят ли поляки в войну с РФ

Кроме того, 12% респондентов выразили убеждение в том, что такое нападение все же неизбежно произойдет. При этом, как свидетельствуют данные опроса, более 35% считают наступление РФ скорее вероятным, чем нет.

Вместе с тем, подчеркивают социологи, чуть более 38% поляков считают, что российский диктатор Владимир Путин не пойдет на агрессию против их страны.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, что, по мнению политолога Владимира Горбача, Россия начала первую фазу гибридной войны против Польши. По его словам, именно она приложилась к протестам польских фермеров на границе с Украиной, воспользовавшись слабостью польских элит.

Кроме того, "Комментарии" сообщали, что меньшая часть украинцев стала считать Польшу абсолютно дружественной страной. Если еще в июне 2023 года ее считали дружеской 94% респондентов, то теперь только 79%. Кроме того, более чем на половину снизилась доля тех, кто считал соседку абсолютно дружественной, с 79% до 33%.

Также стало известно, готовы ли украинцы и дальше терпеть войну . 73% наших соотечественников утверждают, что готовы терпеть войну столько, сколько нужно, еще 3% готовы терпеть достаточно долго, например год. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 5-10 февраля. Кроме того, 3% готовы терпеть войну еще полгода и 18% испытывают в себе силы на несколько месяцев. Социологи отмечают, что с мая 2022 года ситуация не меняется – в мае 2022 года 71% готовы были терпеть столько, сколько нужно, в декабре 2023 года – 73%. И подобные настроения наблюдаются во всех регионах.



