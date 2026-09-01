Россия снова проверила Польшу: почему Варшава срочно подняла в небо истребители

Польша подняла в воздух дежурные истребители после обнаружения российского самолета-разведчика над Балтийским морем. Об этом сообщил министр национальной обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.

Самолет России Ил-20. Фото: из открытых источников

По его словам, российский борт вновь стал испытанием для польских систем противовоздушной обороны и сдерживания. Речь идет о самолете радиоэлектронной разведки Ил-20, который выполнял полет в районе польского побережья.

Перехват произошел примерно в 30 километрах севернее города Леба. После обнаружения российского самолета польские истребители поднялись в воздух и начали сопровождение цели. Военные действовали в соответствии со стандартными процедурами, которые применяются при приближении российских воздушных судов к воздушному пространству страны.

При этом, по имеющейся информации, Ил-20 не пересекал государственную границу Польши. Российский самолет оставался в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.

Сам факт подъема польской авиации Варшава рассматривает как очередной сигнал о необходимости сохранять повышенную готовность на восточном фланге НАТО. Самолеты радиоэлектронной разведки способны собирать информацию о работе радиолокационных систем и других элементах военной инфраструктуры, поэтому их полеты вблизи территории стран Альянса вызывают особое внимание.

Для Польши ситуация имеет дополнительное значение из-за ее расположения на восточном фланге НАТО и близости к российскому военному присутствию в регионе. Подобные эпизоды позволяют российской стороне проверять реакцию систем наблюдения и готовность союзников быстро реагировать на потенциальные угрозы.

В Варшаве подчеркивают: граница нарушена не была, однако появление российского разведывательного самолета вблизи польского побережья вновь показало, насколько напряженной остается ситуация в Балтийском регионе.

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