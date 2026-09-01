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Росія знову перевірила Польщу: чому Варшава терміново підняла в небо винищувачі

Російський літак радіоелектронної розвідки наблизився до польського узбережжя - Варшава підняла чергові винищувачі для перехоплення та супроводу мети

1 вересня 2026, 10:30
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Кравцев Сергей

Польща підняла у повітря чергові винищувачі після виявлення російського літака-розвідника над Балтійським морем. Про це повідомив міністр національної оборони країни Владислав Косиняк-Камиш.

Росія знову перевірила Польщу: чому Варшава терміново підняла в небо винищувачі

Літак Росії Іл-20. Фото: із відкритих джерел

За його словами, російський борт знову став випробуванням для польських систем протиповітряної оборони та стримування. Йдеться про літак радіоелектронної розвідки Іл-20, який виконував політ у районі польського узбережжя.

Перехоплення відбулося приблизно за 30 кілометрів на північ від міста Леба. Після виявлення російського літака польські винищувачі піднялися у повітря та розпочали супровід мети. Військові діяли відповідно до стандартних процедур, які застосовуються при наближенні російських повітряних суден до повітряного простору країни.

При цьому, за наявною інформацією, Іл-20 не перетинав державний кордон Польщі. Російський літак залишався у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем.

Сам факт підйому польської авіації Варшава розглядає як черговий сигнал щодо необхідності зберігати підвищену готовність на східному фланзі НАТО. Літаки радіоелектронної розвідки здатні збирати інформацію про роботу радіолокаційних систем та інші елементи військової інфраструктури, тому їх польоти поблизу території країн Альянсу викликають особливу увагу.

Для Польщі ситуація має додаткове значення через її розташування на східному фланзі НАТО та близькість до російської військової присутності в регіоні. Подібні епізоди дозволяють російській стороні перевіряти реакцію систем спостереження та готовність союзників швидко реагувати на потенційні загрози.

У Варшаві наголошують: кордон порушено не було, проте поява російського розвідувального літака поблизу польського узбережжя знову показала, наскільки напруженою залишається ситуація в Балтійському регіоні.

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Джерело: https://x.com/KosiniakKamysz/status/2094407364510130322
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