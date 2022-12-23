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Россия угрожает Польше четвертым разделением

В конце 18 века Польша была разделена между несколькими странами в результате трех разделений. Теперь российский чиновник угрожает четвертым разделением.

сегодня, 19:30
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Автор:

Slava Kot

Нижняя палата парламента Польши приняла резолюцию, признавшую Российскую Федерацию спонсором терроризма. На такие действия вызвали бурную реакцию российских властей, в том числе депутат Совета федерации России Владимира Джабарова, который пригрозил Польше четвертым разделением. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Россия угрожает Польше четвертым разделением

Депутат Совета Федерации России Владимир Джабаров. Фото из открытых источников

Сейм Польши принял решение, признавшее Россию спонсором терроризма, за такую резолюцию проголосовал 231 депутат Нижней палаты парламента страны.

Первый заместитель председателя международного комитета Радфеда Владимир Джабаров высказал свои критические замечания по решению польского правительства.

"Польша идет вопреки и, если так будет продолжать, на горизонте рано или поздно замаячит четвертый раздел Польши. Они три раздела уже пережили как-то, теряя территории", — заявил Владимир Джабаров.

Также депутат Совета федерации России пригрозил, что враждебные действия Польши против РФ якобы всегда имели плохой результат для поляков.

Напомним, что Польша в 1772, 1793 и 1795 годах подверглась разделениям между Австрией, Российской империей и Пруссией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что об отчете для Путина, в котором предупредили о готовности трех республик выйти из состава Российской Федерации. В представленном документе на Советы Безопасности РФ сообщают, что в 2023 году Россию могут покинуть Чечня, Татарстан и Башкортостан.

Также "Комментарии" писали о величайших поражениях в истории России. От Крымской битвы до современной полномасштабной войны в Украине, где Россия потеряла более 100 тыс. личного состава.



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Источник: https://ura.news/news/1052610926
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