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Российский посол в Польше пришел к монументу советских воинов: там его ждали украинцы

Украинцы провели акцию протеста на кладбище в Польше, куда 9 мая пришел посол РФ Сергей Андреев.

сегодня, 16:33
Автор:
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Slava Kot
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Российский посол в Польше пришел к монументу советских воинов: там его ждали украинцы

Посол России в Польше Сергей Андреев. Фото из открытых источников

Посол России в Польше Сергей Андреев возложил цветы на кладбище советских воинов в Варшаве. Российского дипломата сопровождала большая охрана, ведь его ждали украинки, которые отчаянными криками демонстрировали свою оппозицию.

Российский посол Сергей Андреев в сопровождении охраны прибыл на кладбище и возложил цветы к монументу погибших советских солдат. Всего на кладбище было около 100 человек, участвовавших в церемонии, в том числе журналисты и охранники.

Также на мероприятие пришли украинские активисты, державшие в руках фотографии погибших украинцев на войне. Украинки были одеты в белую одежду с надписями украинских городов, пострадавших от российской агрессии. Кроме того, во время прибытия российского посла украинки взялись за руки и начали кричать в знак протеста.

Это уже не в первый раз, когда присутствие российского посла Сергея Андреева на кладбище по случаю 9 мая вызывает споры. В 2022 году Андреев столкнулся с большим количеством митингующих во время попытки возложить цветы к памятнику советским солдатам. Тогда кто-то из толпы выхватил цветы у россиянина, а впоследствии российского посла облили красной краской как знак того, что на руках у русских кровь украинцев.

Тогда посол России в Польше покинул кладбище на специально вызванном автомобиле.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об украинских танкистах, решивших оригинально "поздравить" российского диктатора Владимира Путина на 9 мая.

Также "Комментарии" писали о том, что на параде в Москве два российских офицера не отдали честь Путину.



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