Руководитель Бюро нацбезопасности Польши дал мрачный прогноз по войне с Россией

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Slava Kot
В ноябре немецкие аналитики по внешней политике DGAP опубликовали отчет, в котором указали на возможное нападение России на НАТО через 5-10 лет. Однако руководитель Бюро нацбезопасности Польши (BBN) Яцек Сивера дает более мрачный прогноз по поводу российской агрессии.
Руководитель Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера о нападении России на НАТО. Фото из открытых источников
Офицер польской армии объясняет, что анализ немецких экспертов составлен с общими данными об опасностях для всех стран НАТО, однако страны рядом с Россией находятся в большей опасности.
Руководитель BBN считает необходимым создать большой военный потенциал в этих странах, что станет сдерживающим фактором против российской агрессии.
Также Яцек Сивера объяснил, почему Россия во главе с Путиным может всего за три года снова начать новую войну против НАТО в ближайшие годы.
Напомним, что в отчете DGAP аналитики учли возможность России восстановить военный потенциал для нападения на страны членов НАТО в случае, если война в Украине будет находиться в "замороженной" фазе.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России заявили о готовности войны против НАТО.
Также "Комментарии" писали, что Финляндия разоблачила секретный план России, касающийся НАТО.
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