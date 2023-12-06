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Руководитель Бюро нацбезопасности Польши дал мрачный прогноз по войне с Россией

В Польше заявили, что у нее лишь несколько лет, чтобы подготовиться к нападению России на восточный фланг стран НАТО.

сегодня, 16:22
Автор:
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Slava Kot
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В ноябре немецкие аналитики по внешней политике DGAP опубликовали отчет, в котором указали на возможное нападение России на НАТО через 5-10 лет. Однако руководитель Бюро нацбезопасности Польши (BBN) Яцек Сивера дает более мрачный прогноз по поводу российской агрессии.

Руководитель Бюро нацбезопасности Польши дал мрачный прогноз по войне с Россией

Руководитель Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера о нападении России на НАТО. Фото из открытых источников

Офицер польской армии объясняет, что анализ немецких экспертов составлен с общими данными об опасностях для всех стран НАТО, однако страны рядом с Россией находятся в большей опасности.


"На мой взгляд, временные рамки, представленные немецкими аналитиками, слишком оптимистичны. Если мы хотим избежать войны, то страны НАТО на восточном фланге должны принять более короткий, трехлетний график подготовки к конфронтации", — отметил Яцек Сивера.

Руководитель BBN считает необходимым создать большой военный потенциал в этих странах, что станет сдерживающим фактором против российской агрессии.

Также Яцек Сивера объяснил, почему Россия во главе с Путиным может всего за три года снова начать новую войну против НАТО в ближайшие годы.

"Военная промышленность в России работает в три смены и способна восстановить ресурсы в течение следующих трех лет", – говорит Сивера.

Напомним, что в отчете DGAP аналитики учли возможность России восстановить военный потенциал для нападения на страны членов НАТО в случае, если война в Украине будет находиться в "замороженной" фазе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России заявили о готовности войны против НАТО.

Также "Комментарии" писали, что Финляндия разоблачила секретный план России, касающийся НАТО.



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Источник: https://forsal.pl/swiat/bezpieczenstwo/artykuly/9371543,jak-uniknac-wojny-z-rosja-kraje-wschodniej-flanki-nato-maja-3-lata.html
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