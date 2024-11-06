Самые большие страхи поляков: первое место связано с Украиной

Опрос European National Panels показал, что самые большие опасения среди поляков вызывает возможность перенесения войны в Украине на территорию Польши. Поляков это беспокоит больше, чем рост цен или возможность Россией использовать ядерное оружие.

Самые большие страхи поляков. Фото из открытых источников

По результатам опроса, 40% поляков считают самой большой угрозой потенциальное распространение войны на территорию Польши. Для сравнения год назад этот показатель был значительно ниже, и угроза войны занимала лишь шестое место в рейтинге страхов поляков.

На втором месте оказались экономические опасения: 36% поляков отметили, что боятся роста цен и инфляции, влияющих на их повседневную жизнь. На третьем месте – страх использования Россией ядерного оружия на войне Украины – 28%.

Следующими по степени тревоги для поляков стали вопросы миграции и беженцев. В частности, 26% респондентов обеспокоены увеличением потока мигрантов из Африки и Азии, в то время как 23% озабочены волной беженцев из Украины.

"Гибридная война, которую ведут Россия и Украина, дает ощутимые результаты. Если бы сегодня в Украине обострился конфликт и появилась еще одна большая волна беженцев, они, вероятно, уже не могли бы рассчитывать на такую же поддержку в Польше, как в первый год войны", – утверждает руководитель Междисциплинарной лаборатории исследования войны в Украине Петр Длугош.

Растущий страх войны у поляков трансформируется в определенное отношение к украинским беженцам. Так, 63% опрошенных считают, что помощь должны получать только украинцы, которые покинули территории боевых действий или оккупированные россиянами регионы Украины. Это свидетельствует о заметном изменении по отношению к первому году войны, когда поляки активно поддерживали всех украинцев.

Вместе с тем большинство поляков продолжает поддерживать гуманитарные и экономические меры в поддержку Украины. Около 72% респондентов одобряют оказание гуманитарной помощи пострадавшим от войны украинцам. 70% поляков выступают за введение санкций против России. Кроме того, 63% опрошенных поддерживают запрет на вещание государственных российских СМИ на территории Польши. Также 57% готовы принимать беженцев, а 48% поддерживают закупку и передачу оружия Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше возмутились слова Зеленского и заявили, что он хочет втянуть Варшаву в войну против Москвы.

Также "Комментарии" писали о том, сколько поляков считает, что Украина должна пойти на территориальные уступки ради войны.