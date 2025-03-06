Сегодня все изменилось: Туск сделал заявление о вызове, который готова принять Европа

Глава польского правительства Дональд Туск заявил, что Европа настроена решительно и готова взять на себя ответственность за собственную безопасность. Премьер уверен, что Европейский Союз способен победить в гонке вооружений, которую навязывает Россия. Как передает портал "Комментарии", свое заявление Дональд Туск сделал по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе.

Дональд Туск. Фото: из открытых источников

"Сегодня все изменилось. Я имею в виду как предложения Еврокомиссии, так и решимость всех моих собеседников в Париже, Лондоне, вчера. Все настроены решительно, чтобы принять этот вызов (укрепить оборону – ред.)", – отметил Дональд Туск.

Он добавил, что настоящее может стать переломным моментом для Европы в укреплении обороны, развития оружейной промышленности и ответа на вызов, который навязала Россия. Туск напомнил, что об усилении европейской обороны говорили уже давно.

Премьер Польши считает, что война в Украине, изменение подходов администрации США к Европе и, прежде всего, гонка вооружений, развязанная Россией, создают для Европы новые вызовы.

"Европа должна ответить на этот вызов и должна выиграть. Я убежден, что Россия проиграет гонку вооружений. Так, как Советский Союз проиграл подобную гонку тридцать лет назад", – подчеркнул премьер Польши.

По его мнению, это позволит избежать конфликта более широкого масштаба.

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