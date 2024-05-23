Сенат Польши одобрил продление помощи украинцам: детали нового закона

В среду, 22 мая, Верхняя палата парламента Польши одобрила без изменений правительственный законопроект, который гарантирует продление легального пребывания и оказания помощи украинцам. Сейчас документ ждет подписи президента.

Польша продлила закон о временной защите для украинских беженцев до 2025 года

Закон, получивший почти единодушную поддержку в Сенате с 87 голосами "за", четырьмя "против" и одним "воздержался", продлевает сроки временной защиты до 30 сентября 2025 года. Обновление этого закона определяет важные изменения в системе регистрации и поддержки, касающиеся украинских граждан.

Среди ключевых аспектов закона – внедрение системы, где украинцы могут получить номер PESEL, необходимый для доступа к разным публичным службам на основании действительного проездного документа. Также законодатели продлили сроки предоставления документов для получения права на медицинскую практику в Польше на четыре месяца.

Дополнительно, закон расширяет доступ к медицинской помощи и социальным выплатам, в частности, для тех, кто находится в коллективных учреждениях размещения. Украинские семьи, дети которых учатся в польских школах, теперь могут рассчитывать на ежемесячное пособие на ребенка в размере 800 злотых и единовременную помощь на начало учебного года в размере 300 злотых.

Закон также устанавливает максимальный срок 36 месяцев для участия студентов в дополнительных бесплатных занятиях по польскому языку и предусматривает финансирование размещения и питания беженцев только при наличии соглашения с местными властями.

Этот закон станет еще одним шагом в поддержке украинских беженцев, нашедших убежище в Польше, количество которых на сегодняшний день составляет около миллиона человек.

Напомним, что на фоне продолжающегося в Украине конфликта сотни тысяч украинцев ищут убежища в странах Европы, полагаясь на государственную поддержку как жизненно важную помощь. Однако недавние изменения в политике некоторых европейских стран вызывают беспокойство среди беженцев. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет РБК-Украина.