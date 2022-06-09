Шольцу и Макрону перепало от Дуды за звонки Путину

Президент Польши Анджей Дуда считает неприемлемым то, что европейские лидеры продолжают пытаться найти понимание с российским диктатором Владимиром Путиным, когда продолжается российское вторжение в Украину. Так польский лидер раскритиковал намерения канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона выйти на переговоры с Путиным. Как передает портал "Комментарии", своим мнением Дуда поделился в интервью рейтинговой немецкой газете "Bild".

Анджей Дуда. Фото из открытых источников

Анджей Дуда отметил, что он не может нормально относиться к тем переговорам, которые пытаются проводить канцлер Германии Шольц и президент Франции Макрон с президентом РФ Путиным. Потому как смысла в таких разговорах нет. Каждой такой попыткой достучаться к российскому президенту лидеры ЕС лишь узаконивают лицо, которое совершило тяжелейшие преступления против человечества, когда отдало приказ российской армии вторгнуться в Украину.

По словам президента Польши, сложно себе представить, кто бы мог вести такие разговоры с Гитлером в годы Второй мировой войны. никто тогда не вел разговоры о том, что Гитлер должен сохранить лицо. Ничего неизвестно также о том, что мир пытался действовать так, чтобы не унизить Гитлера.

Дуда также высказал убеждение, что все решения относительно окончания войны в Украине могут быть приняты только имея согласие украинской власти на те или иные решения. Президент Польши добавил, что он заинтересован в том, чтобы ВСУ получили всю необходимую военную поддержку союзников и выбили россиян со своей территории.

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