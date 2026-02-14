logo

Сикорский назвал главный фактор, который определит исход войны: переговоры здесь ни при чем
commentss НОВОСТИ Все новости

Сикорский назвал главный фактор, который определит исход войны: переговоры здесь ни при чем

Сикорский жестко ответил на заявления Кремля о «мире» и предупредил о трещинах в российской экономике

14 февраля 2026, 19:55
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Результат войны России против Украины определит выносливость сторон – победит тот, кто не сломается первым. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности, сообщает The Guardian.

Сикорский назвал главный фактор, который определит исход войны: переговоры здесь ни при чем

Радослав Сикорский. Фото: из открытых источников

По словам Сикорского, заявления Кремля о готовности к миру не означают справедливого завершения войны.

"Каждый диктатор и каждый завоеватель хочет мира: если вы сдадитесь и капитулируете, у вас будет мир. Вопрос только – на каких условиях", — подчеркнул топ-дипломат.

Министр убежден, что Россия готова "терпеть украинскость" только как провинциальное дополнение к собственной культуре, однако не признает Украину полноценной нацией с отдельной идентичностью, историей и самостоятельной внешней политикой. Именно поэтому, по его мнению, ключевой вопрос этой войны звучит просто: "Кто первым сломается?"

Сикорский отметил, что украинские силы успешно сдерживают наступление, а продвижение российских войск имеет минимальный масштаб в стратегическом измерении.

Он также скептически оценил эффективность массированных ударов по украинской энергетической инфраструктуре. История войн, подчеркнул дипломат, доказывает: террор гражданского населения редко приводит к политическому краху государства-жертвы.

По убеждению главы МИД Польши, решающим станет момент, когда у России иссякнут ресурсы для продолжения агрессии. По его словам, первые трещины в российской экономике уже видны, и именно они могут определить финал противостояния.

Читайте на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский отреагировал на призывы президента США Дональда Трампа как можно быстрее заключить мирное соглашение с Россией, подчеркнув, что Киев уже сделал ряд болезненных компромиссов, но не получил взаимности от Москвы. Об этом он заявил во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности.




Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2026/feb/14/munich-security-conference-live-marco-rubio-keir-starmer-eu-europe-ukraine-russia-latest-news-updates?CMP=share_btn_url&page=with%3Ablock-699097578f0807ca30822635#block-699097578f0807ca30822635
