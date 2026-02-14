Сикорский назвал главный фактор, который определит исход войны: переговоры здесь ни при чем

Результат войны России против Украины определит выносливость сторон – победит тот, кто не сломается первым. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности, сообщает The Guardian.

Радослав Сикорский. Фото: из открытых источников

По словам Сикорского, заявления Кремля о готовности к миру не означают справедливого завершения войны.

"Каждый диктатор и каждый завоеватель хочет мира: если вы сдадитесь и капитулируете, у вас будет мир. Вопрос только – на каких условиях", — подчеркнул топ-дипломат.

Министр убежден, что Россия готова "терпеть украинскость" только как провинциальное дополнение к собственной культуре, однако не признает Украину полноценной нацией с отдельной идентичностью, историей и самостоятельной внешней политикой. Именно поэтому, по его мнению, ключевой вопрос этой войны звучит просто: "Кто первым сломается?"

Сикорский отметил, что украинские силы успешно сдерживают наступление, а продвижение российских войск имеет минимальный масштаб в стратегическом измерении.

Он также скептически оценил эффективность массированных ударов по украинской энергетической инфраструктуре. История войн, подчеркнул дипломат, доказывает: террор гражданского населения редко приводит к политическому краху государства-жертвы.

По убеждению главы МИД Польши, решающим станет момент, когда у России иссякнут ресурсы для продолжения агрессии. По его словам, первые трещины в российской экономике уже видны, и именно они могут определить финал противостояния.

Читайте на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский отреагировал на призывы президента США Дональда Трампа как можно быстрее заключить мирное соглашение с Россией, подчеркнув, что Киев уже сделал ряд болезненных компромиссов, но не получил взаимности от Москвы. Об этом он заявил во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности.



