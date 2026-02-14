Сікорський назвав головний фактор, який визначить результат війни: переговори тут ні до чого

Рубрики
Кравцев Сергей
Результат війни Росії проти України визначить витривалість сторін – переможе той, хто не зламається першим. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє The Guardian.
Радослав Сікорський. Фото: з відкритих джерел
За словами Сікорського, заяви Кремля про готовність до миру не означають справедливого завершення війни.
Міністр переконаний, що Росія готова "терпіти українськість" лише як провінційний додаток до власної культури, однак не визнає Україну як повноцінну націю з окремою ідентичністю, історією та самостійною зовнішньою політикою. Саме тому, на його думку, ключове питання цієї війни звучить просто: "Хто першим зламається?"
Сікорський зазначив, що українські сили успішно стримують наступ, а просування російських військ має мінімальний масштаб у стратегічному вимірі.
Він також скептично оцінив ефективність масованих ударів по українській енергетичній інфраструктурі. Історія воєн, підкреслив дипломат, доводить: терор цивільного населення рідко призводить до політичного краху держави-жертви.
На переконання глави МЗС Польщі, вирішальним стане момент, коли в Росії вичерпаються ресурси для продовження агресії. За його словами, перші тріщини в російській економіці вже помітні, і саме вони можуть визначити фінал протистояння.
