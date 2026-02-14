Сікорський назвав головний фактор, який визначить результат війни: переговори тут ні до чого

Результат війни Росії проти України визначить витривалість сторін – переможе той, хто не зламається першим. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє The Guardian.

Радослав Сікорський. Фото: з відкритих джерел

За словами Сікорського, заяви Кремля про готовність до миру не означають справедливого завершення війни.

"Кожен диктатор і кожен завойовник хоче миру: якщо ви здастеся і капітулюєте, у вас буде мир. Питання лише – на яких умовах", — наголосив топ-дипломат.

Міністр переконаний, що Росія готова "терпіти українськість" лише як провінційний додаток до власної культури, однак не визнає Україну як повноцінну націю з окремою ідентичністю, історією та самостійною зовнішньою політикою. Саме тому, на його думку, ключове питання цієї війни звучить просто: "Хто першим зламається?"

Сікорський зазначив, що українські сили успішно стримують наступ, а просування російських військ має мінімальний масштаб у стратегічному вимірі.

Він також скептично оцінив ефективність масованих ударів по українській енергетичній інфраструктурі. Історія воєн, підкреслив дипломат, доводить: терор цивільного населення рідко призводить до політичного краху держави-жертви.

На переконання глави МЗС Польщі, вирішальним стане момент, коли в Росії вичерпаються ресурси для продовження агресії. За його словами, перші тріщини в російській економіці вже помітні, і саме вони можуть визначити фінал протистояння.

