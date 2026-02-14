logo_ukra

Польща Сікорський назвав головний фактор, який визначить результат війни: переговори тут ні до чого
commentss НОВИНИ Всі новини

Сікорський назвав головний фактор, який визначить результат війни: переговори тут ні до чого

Сікорський жорстко відповів на заяви Кремля про «мир» і попередив про тріщини в російській економіці

14 лютого 2026, 19:55
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Результат війни Росії проти України визначить витривалість сторін – переможе той, хто не зламається першим. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє The Guardian.

Сікорський назвав головний фактор, який визначить результат війни: переговори тут ні до чого

Радослав Сікорський. Фото: з відкритих джерел

За словами Сікорського, заяви Кремля про готовність до миру не означають справедливого завершення війни. 

"Кожен диктатор і кожен завойовник хоче миру: якщо ви здастеся і капітулюєте, у вас буде мир. Питання лише – на яких умовах", — наголосив топ-дипломат.

Міністр переконаний, що Росія готова "терпіти українськість" лише як провінційний додаток до власної культури, однак не визнає Україну як повноцінну націю з окремою ідентичністю, історією та самостійною зовнішньою політикою. Саме тому, на його думку, ключове питання цієї війни звучить просто: "Хто першим зламається?"

Сікорський зазначив, що українські сили успішно стримують наступ, а просування російських військ має мінімальний масштаб у стратегічному вимірі. 

Він також скептично оцінив ефективність масованих ударів по українській енергетичній інфраструктурі. Історія воєн, підкреслив дипломат, доводить: терор цивільного населення рідко призводить до політичного краху держави-жертви.

На переконання глави МЗС Польщі, вирішальним стане момент, коли в Росії вичерпаються ресурси для продовження агресії. За його словами, перші тріщини в російській економіці вже помітні, і саме вони можуть визначити фінал протистояння.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Володимир Зеленський відреагував на заклики президента США Дональда Трампа якнайшвидше укласти мирну угоду з Росією, наголосивши, що Київ уже зробив низку болючих компромісів, але не отримав взаємності від Москви. Про це він заявив під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції.




Джерело: https://www.theguardian.com/world/live/2026/feb/14/munich-security-conference-live-marco-rubio-keir-starmer-eu-europe-ukraine-russia-latest-news-updates?CMP=share_btn_url&page=with%3Ablock-699097578f0807ca30822635#block-699097578f0807ca30822635
