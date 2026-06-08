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Сикорский пошел против Навроцкого: озвучено жесткое заявление из-за скандала с Зеленским

Радослав Сикорский считает, что попытка отобрать у Зеленского Орден Белого Орла будет иметь последствия для внешней политики Польши

8 июня 2026, 22:10
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Клименко Елена

Возможное лишение президента Украины Владимира Зеленского высшей государственной награды Польши — Ордена Белого Орла — может оказать заметное влияние на внешнеполитический курс Варшавы. Такое мнение высказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в ходе общения с журналистами 8 июня, о чем сообщает "Польское радио".

Сикорский пошел против Навроцкого: озвучено жесткое заявление из-за скандала с Зеленским

Фото: из открытых источников

Глава польского МИД предположил, что подобное решение выглядело бы противоречиво на фоне других иностранных политических фигур, до сих пор остающихся кавалерами этого высокого знака отличия. Он отметил дисбаланс в возможных решениях по награждению и лишению ордена.

"Я лично считаю, что это будет странно, если окажется, что, если сузить дело до живых, у Ордена Белого Орла есть у бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, который получает деньги от Путина, а не имеет его тот, кто с Путиным воюет", — отметил Радослав Сикорский.

Министр также выразил надежду, что Капитула ордена вместе с президентом Польши примут взвешенное и "мудрое решение" в этом вопросе, учитывая международный контекст и имидж государства.

Стоит напомнить, что Герхард Шредер, возглавлявший правительство Германии в 1998-2005 годах, после завершения политической карьеры присоединился к работе в российских энергетических структурах, в частности, возглавил надзорные органы компании "Роснефть". После начала полномасштабной агрессии РФ против Украины он сохранил контакты с Владимиром Путиным и избегал публичного осуждения его действий. В 2025 году эксканцлер также выражал поддержку проекту "Северный поток", называя сотрудничество с Россией стабильным и проверенным.

"Комментарии" уже писали , что президент Украины Владимир Зеленский подтвердил проведение встречи в Киеве с российским олигархом Романом Абрамовичем, еще в 2022 году активно выступавшим одним из инициаторов переговоров о мире. По словам политолога Владимира Фесенко, бизнесмен не действовал по указанию российского олигархического круга, а руководствовался собственной инициативой.



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Источник: https://www.polskieradio.pl/398/7856/Artykul/3696010,%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BC%D0%B7%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D1%96-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA
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