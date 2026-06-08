Можливе позбавлення президента України Володимира Зеленського найвищої державної нагороди Польщі — Ордена Білого Орла — може мати помітний вплив на зовнішньополітичний курс Варшави. Таку думку висловив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час спілкування з журналістами 8 червня, про що повідомляє "Польське радіо".

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Очільник польського МЗС припустив, що подібне рішення виглядало б суперечливо на тлі інших іноземних політичних фігур, які досі залишаються кавалерами цієї високої відзнаки. Він наголосив на дисбалансі у можливих рішеннях щодо нагородження та позбавлення ордену.

"Я особисто вважаю, що це буде дивно, якщо виявиться, що, якщо звузити справу до живих, Орден Білого Орла має колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер, який отримує гроші від Путіна, а не має його той, хто з Путіним воює", — зазначив Радослав Сікорський.

Міністр також висловив сподівання, що Капітула ордену разом із президентом Польщі ухвалять зважене та "мудре рішення" у цьому питанні, з огляду на міжнародний контекст та імідж держави.

Варто нагадати, що Герхард Шредер, який очолював уряд Німеччини у 1998–2005 роках, після завершення політичної кар’єри долучився до роботи в російських енергетичних структурах, зокрема очолив наглядові органи компанії "Роснефть". Після початку повномасштабної агресії РФ проти України він зберіг контакти з Володимиром Путіним і уникав публічного засудження його дій. У 2025 році ексканцлер також висловлював підтримку проєкту "Північний потік", називаючи співпрацю з Росією стабільною та перевіреною.

"Коментарі" вже писали, що президент України Володимир Зеленський підтвердив проведення зустрічі в Києві з російським олігархом Романом Абрамовичем, який ще у 2022 році активно виступав одним із ініціаторів переговорів про мир. За словами політолога Володимира Фесенка, бізнесмен не діяв за вказівкою російського олігархічного кола, а керувався власною ініціативою.