Сикорский пробил дно новым ультиматумом к Украине: какое требование Варшавы перечеркнет все

Польша поддерживает вступление Украины в Европейский Союз, однако ожидает от Киева более осторожного отношения к историческим фигурам и национальным героям. В Варшаве считают, что споры вокруг прошлого могут отражаться не только на украинско-польских отношениях, но и на евроинтеграционном пути Украины.

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Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, общаясь с украинскими журналистами в Варшаве.

По его словам, у Украины достаточно исторических деятелей, которыми может гордиться без создания дополнительных споров с соседними государствами. Сикорский призвал Киев не подносить на пьедестал людей, связываемых в Польше с массовыми убийствами поляков.

"Украина, у вас так много настоящих героев. Героев, которыми вы можете гордиться. Тогда не ставьте на пьедесталы тех, кто массово убивал поляков. Потому что мы это заметим, и это вызовет споры", — заявил польский министр.

Он также подчеркнул, что героизация деятелей с националистической идеологией, которая предусматривала исключение национальных меньшинств, может нанести вред самой Украине. По словам Сикорского, Киеву следует учитывать не только собственное видение истории, но и то, как некоторые фигуры воспринимаются соседними странами.

Отдельно польский дипломат связал историческую тему с предстоящим вступлением Украины в ЕС. Он отметил, что Польша поддерживает европейские стремления Киева, однако этот процесс предполагает компромиссы и готовность работать со сложными страницами прошлого.

"И наконец, есть вопросы вашего желания вступить в Европейский Союз. И мы должны с этим согласиться, а не сопротивляться", — отметил Сикорский.

В то же время, он напомнил, что в свое время Польше также пришлось принимать непростые решения и переживать исторические травмы во время интеграции в ЕС.

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