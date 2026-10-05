Сікорськй пробив дно новим ультиматумом до України: яка вимога Варшави перекреслить все

Польща підтримує вступ України до Європейського Союзу, однак очікує від Києва обережнішого ставлення до історичних постатей та національних героїв. У Варшаві вважають, що суперечки навколо минулого можуть позначатися не лише на українсько-польських відносинах, а й на євроінтеграційному шляху України.

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Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час спілкування з українськими журналістами у Варшаві.

За його словами, Україна має достатньо історичних діячів, якими може пишатися без створення додаткових суперечок із сусідніми державами. Сікорський закликав Київ не підносити на п'єдестал людей, яких у Польщі пов'язують із масовими вбивствами поляків.

"Україна, у вас так багато справжніх героїв. Героїв, якими ви можете пишатися. Тоді не ставте на п'єдестали тих, хто масово вбивав поляків. Бо ми це помітимо, і це викличе суперечки", — заявив польський міністр.

Він також наголосив, що героїзація діячів із націоналістичною ідеологією, яка передбачала виключення національних меншин, може завдати шкоди самій Україні. За словами Сікорського, Києву варто враховувати не лише власне бачення історії, а й те, як певні постаті сприймаються сусідніми країнами.

Окремо польський дипломат пов'язав історичну тему з майбутнім вступом України до ЄС. Він зазначив, що Польща підтримує європейські прагнення Києва, однак цей процес передбачає компроміси та готовність працювати зі складними сторінками минулого.

"І нарешті, є питання вашого бажання вступити до Європейського Союзу. І ми повинні з цим погодитися, а не чинити опір", — зазначив Сікорський.

Водночас він нагадав, що свого часу Польщі також довелося приймати непрості рішення та переживати історичні травми під час інтеграції до ЄС.

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