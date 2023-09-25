Скандал между Польшей и Германией: Шольца призвали уважать суверенитет

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау обратился к Олафу Шольцу с просьбой уважать суверенитет Польши после предложения канцлера Германии усилить контроль на границе из-за мигрантов. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Польское радио".

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

Как подчеркнул польский министр, последние заявления немецкого политика свидетельствуют о попытке вмешательства во внутренние дела польского государства и избирательную кампанию, которая продолжается в стране.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Речь идет о выступлении канцлера Германии Олафа Шольца на митинге его партии СДПГ в Нюрнберге. Немецкий политик высказался за усиление контроля за нелегальной миграцией.

Как отметил Рау, последние заявления Шольца нарушают принципы суверенного равенства государств, которое является основой добрососедских отношений и дружественного сотрудничества с Польшей.

Как отмечают польские власти, нарушения в выдаче виз в Польше являются случайными и расследуются службами. Центральное антикоррупционное бюро в рамках этого расследования задержало семь человек.

Стоит отметить, что перед этим Олаф Шольц выступил за усиление контроля над нелегальной миграцией и пообещал возможные дополнительные меры. Учитывая ситуацию на границе Шольц призвал предоставить разъяснения относительно возможных нарушений в выдаче виз в соседней Польше.



Читайте также на портале "Комментарии" — зерно раздора: в чем опасность спора с союзниками – правильно ли ведет себя Украина. Эксперты в эксклюзивном интервью нашему изданию детально проанализировали ситуацию.



