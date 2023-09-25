logo

BTC/USD

26101.33

ETH/USD

1576.39

LTC/USD

64.26

USD/UAH

37.90

EUR/UAH

41.15

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Польша Скандал между Польшей и Германией: Шольца призвали уважать суверенитет
commentss НОВОСТИ Все новости

Скандал между Польшей и Германией: Шольца призвали уважать суверенитет

Избирательная кампания в Польше набирает обороты

сегодня, 07:15
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау обратился к Олафу Шольцу с просьбой уважать суверенитет Польши после предложения канцлера Германии усилить контроль на границе из-за мигрантов. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Польское радио".

Скандал между Польшей и Германией: Шольца призвали уважать суверенитет

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

Как подчеркнул польский министр, последние заявления немецкого политика свидетельствуют о попытке вмешательства во внутренние дела польского государства и избирательную кампанию, которая продолжается в стране.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Речь идет о выступлении канцлера Германии Олафа Шольца на митинге его партии СДПГ в Нюрнберге. Немецкий политик высказался за усиление контроля за нелегальной миграцией.

Как отметил Рау, последние заявления Шольца нарушают принципы суверенного равенства государств, которое является основой добрососедских отношений и дружественного сотрудничества с Польшей.

Как отмечают польские власти, нарушения в выдаче виз в Польше являются случайными и расследуются службами. Центральное антикоррупционное бюро в рамках этого расследования задержало семь человек.   

Стоит отметить, что перед этим Олаф Шольц выступил за усиление контроля над нелегальной миграцией и пообещал возможные дополнительные меры. Учитывая ситуацию на границе Шольц призвал предоставить разъяснения относительно возможных нарушений в выдаче виз в соседней Польше.

Читайте также на портале "Комментарии" — зерно раздора: в чем опасность спора с союзниками – правильно ли ведет себя Украина. Эксперты в эксклюзивном интервью нашему изданию детально проанализировали ситуацию.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.polskieradio.pl/398/7856/Artykul/3248296,%D0%B7%D0%B1%D1%96%D2%91%D0%BD%D1%94%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!