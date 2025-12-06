logo

BTC/USD

90048

ETH/USD

3056.32

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

49

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Польша Скандал в Польше: в каких связях с россиянами обвинили президента Навроцкого
commentss НОВОСТИ Все новости

Скандал в Польше: в каких связях с россиянами обвинили президента Навроцкого

Дональд Туск обвинил оппозицию в блокировании закона о криптовалютах и связях с российскими структурами

6 декабря 2025, 16:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Премьер-министр Польши Дональд Туск резко раскритиковал оппозицию за отказ поддержать закон о регулировании криптоактивов, подчеркнув, что этот рынок используется Россией для политического влияния. Об этом сообщает Polsat News.

Скандал в Польше: в каких связях с россиянами обвинили президента Навроцкого

Кароль Навроцкий. Фото: из открытых источников

Выступая на заседании совета "Гражданской коалиции", Дональд Туск прокомментировал события в Сейме, где парламентариям была представлена закрытая информация о рисках для госбезопасности, после чего депутаты отклонили президентское вето на законопроект, касающийся криптосектора.

По словам премьера, на польском рынке криптовалют действует несколько сотен участников, которые имеют прямые связи с Россией и Беларусью. Он также заявил, что некоторые польские депутаты ранее пользовались поддержкой одной из крупнейших компаний в этом секторе, организуя за её средства масштабные политические мероприятия.

Туск отметил, что на эти мероприятия приглашались представители высшего политического руководства страны, включая бывшего президента Анджея Дуду, нынешнего президента Кароля Навроцкого, а также экс-премьера Матеуша Моравецкого.

"Как могло произойти, что за деньги компании, основанной на преступных средствах и впоследствии спасённой российским капиталом, российской мафией и спецслужбами, представители власти из PiS проводили свои публичные мероприятия и развлекались?", -  заявил Туск, обвиняя бывшую правящую партию "Право и справедливость" в связях с операторами крипторынка, связанными с РФ.

Читайте также на портале "Комментарии" — Польша продлила особый статус для граждан Украины до 4 марта 2026, однако президент Кароль Навроцкий сообщил, что дальнейшую поддержку после этого срока оказывать не планируется.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2025-12-05/tusk-uderza-w-poslow-pis-korzystali-ze-sponsoringu-rosyjskiej-firmy-kryptowalutowej/
Теги:

Новости

Все новости