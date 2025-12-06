Скандал в Польше: в каких связях с россиянами обвинили президента Навроцкого

Премьер-министр Польши Дональд Туск резко раскритиковал оппозицию за отказ поддержать закон о регулировании криптоактивов, подчеркнув, что этот рынок используется Россией для политического влияния. Об этом сообщает Polsat News.

Кароль Навроцкий. Фото: из открытых источников

Выступая на заседании совета "Гражданской коалиции", Дональд Туск прокомментировал события в Сейме, где парламентариям была представлена закрытая информация о рисках для госбезопасности, после чего депутаты отклонили президентское вето на законопроект, касающийся криптосектора.

По словам премьера, на польском рынке криптовалют действует несколько сотен участников, которые имеют прямые связи с Россией и Беларусью. Он также заявил, что некоторые польские депутаты ранее пользовались поддержкой одной из крупнейших компаний в этом секторе, организуя за её средства масштабные политические мероприятия.

Туск отметил, что на эти мероприятия приглашались представители высшего политического руководства страны, включая бывшего президента Анджея Дуду, нынешнего президента Кароля Навроцкого, а также экс-премьера Матеуша Моравецкого.

"Как могло произойти, что за деньги компании, основанной на преступных средствах и впоследствии спасённой российским капиталом, российской мафией и спецслужбами, представители власти из PiS проводили свои публичные мероприятия и развлекались?", - заявил Туск, обвиняя бывшую правящую партию "Право и справедливость" в связях с операторами крипторынка, связанными с РФ.

Читайте также на портале "Комментарии" — Польша продлила особый статус для граждан Украины до 4 марта 2026, однако президент Кароль Навроцкий сообщил, что дальнейшую поддержку после этого срока оказывать не планируется.



