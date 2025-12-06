Скандал у Польщі: у яких зв'язках із росіянами звинуватили президента Навроцького

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск різко розкритикував опозицію за відмову підтримати закон про регулювання криптоактивів, наголосивши, що цей ринок використовується Росією для політичного впливу. Про це повідомляє Polsat News.

Кароль Навроцький. Фото: з відкритих джерел

Виступаючи на засіданні ради "Громадянської коаліції", Дональд Туск прокоментував події в Сеймі, де парламентарям було надано закриту інформацію про ризики для держбезпеки, після чого депутати відхилили президентське вето на законопроект, що стосується криптосектора.

За словами прем'єра, на польському ринку криптовалют діє кілька сотень учасників, які мають прямі зв'язки з Росією та Білоруссю. Він також заявив, що деякі польські депутати раніше користувалися підтримкою однієї з найбільших компаній у цьому секторі, організовуючи за її кошти масштабні політичні заходи.

Туск зазначив, що на ці заходи запрошувалися представники найвищого політичного керівництва країни, включаючи колишнього президента Анджея Дуду, нинішнього президента Кароля Навроцького, а також екс-прем'єра Матеуша Моравецького.

"Як могло статися, що за гроші компанії, заснованої на злочинних коштах і згодом врятованої російським капіталом, російською мафією і спецслужбами, представники влади з PiS проводили свої публічні заходи і розважалися?", — заявив Туск, звинувачуючи колишню правлячу партію "Право і справедливість".

