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Скандал в Польше: якобы избившие поляков украинцы оказались гражданами другой страны

Полиция объяснила, причастны ли украинцы к избиению польских граждан.

сегодня, 11:20
Автор:
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Slava Kot
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В Польше разразился скандал из-за якобы украинцев, избивших поляков. Впоследствии выяснилось, что нападавшие оказались не украинцами, а грузинами. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter полиции Варшавы.

Скандал в Польше: якобы избившие поляков украинцы оказались гражданами другой страны

Грузины выдали себя за украинцев. Фото из открытых источников


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В сеть попала запись инцидента, которая произошла в ночь с 24 на 25 августа в Варшаве. К группе отдыхающих в столичном парке подошли несколько мужчин с украинским флагом. Впоследствии в интернете начала распространяться информация, что якобы украинцы избили поляков, отказавшихся выкрикивать лозунг "слава Украине!".

Из-за огласки скандала варшавская полиция отреагировала на скандальный случай и подтвердила, что инцидент произошел в Вислинских бульварах. Однако добавила, что украинцы не нападали на поляков.

"Лиц украинской национальности среди тех, кто имел удостоверение личности, не было", — говорится в сообщении и добавляют, что 13 человек, которые были нападающими оказались гражданами Грузии.

Полиция также указала, что пока никто не подал заявления о нападении, однако запись, которая распространяется в сети, может свидетельствовать о преступных действиях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Польши Анджей Дуда высказался по поводу территориальных уступок Украины в войне с Россией. Польский лидер отметил, что в этом вопросе не может быть никаких уступок в сторону России и добавил о необходимости вернуть все украинские территории, включая Крым под контроль Украины.

Также "Комментарии" писали о Польше, которая ввела новые правила в процесс получения виз для граждан Украины. Таким образом, этот процесс стал сложнее и нуждается в выезде из Польши.



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Источник: https://twitter.com/Policja_KSP/status/1695389065669935366
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