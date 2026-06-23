Скандал вокруг конференции по Украине: в Варшаве ответили на претензии из-за отсутствия президента

В Польше вспыхнула политическая дискуссия вокруг подготовки Конференции по восстановлению Украины (URC 2026), которая пройдет в Гданьске. Поводом стало отсутствие приглашения для президента страны Кароля Навроцкого. Однако в правительстве отвергли обвинения в намеренном исключении главы государства из процесса и назвали поднятый вопрос элементом политической борьбы.

Польша. Фото: из открытых источников

Пресс-секретарь польского правительства Адам Шлапка заявил в эфире Polsat News, что удивлен масштабом обсуждения этой темы. По его словам, критика со стороны отдельных представителей президентского окружения выглядит искусственной и не учитывает специфику международных мероприятий подобного уровня.

Шлапка подчеркнул, что конференция по восстановлению Украины проводится в правительственном формате, а потому участие в ней организуется по тем же принципам, что и на аналогичных форумах, проходивших ранее в Берлине и Риме. Тогда, отметил представитель правительства, в мероприятиях не участвовали президенты Германии и Италии, поскольку они также не являлись частью формата встречи.

В качестве примера он напомнил, что в начале своего президентского срока сам глава государства проводил встречи с представителями стран Северной Европы и Балтии без участия членов правительства. По словам Шлапки, разные международные площадки предусматривают различные уровни представительства, и в этом нет ничего необычного.

Представитель правительства также отверг предположения о наличии конфликта между организаторами конференции и президентским дворцом. При этом он отметил, что со стороны администрации президента не наблюдалось особого интереса к подготовке мероприятия.

Отдельно Шлапка прокомментировал участие Украины в форуме. По его словам, польские власти не получали никаких сигналов о возможном отказе президента Украины Владимира Зеленского от визита в Гданьск. Поэтому подготовка к конференции продолжается в штатном режиме.

Полемика вокруг участия президента Польши в URC 2026 уже стала одной из первых крупных внутриполитических дискуссий на фоне подготовки к международному форуму, который должен определить дальнейшие подходы к восстановлению Украины после войны.

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