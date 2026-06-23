Скандал навколо конференції щодо України: у Варшаві відповіли на претензії через відсутність президента

У Польщі спалахнула політична дискусія навколо підготовки Конференції з відновлення України (URC 2026), яка відбудеться у Гданську. Приводом стала відсутність запрошення для президента країни Кароля Навроцького. Однак в уряді відкинули звинувачення у навмисному виключенні глави держави з процесу та назвали порушене питання елементом політичної боротьби.

Польща. Фото: з відкритих джерел

Прес-секретар польського уряду Адам Шлапка заявив в ефірі Polsat News, що вражений масштабом обговорення цієї теми. За його словами, критика з боку окремих представників президентського оточення виглядає штучною і не враховує специфіки міжнародних заходів такого рівня.

Шлапка підкреслив, що конференція з відновлення України проводиться в урядовому форматі, а тому участь у ній організується за тими самими принципами, що й на аналогічних форумах, які проходили раніше у Берліні та Римі. Тоді, зазначив представник уряду, у заходах не брали участь президенти Німеччини та Італії, оскільки вони також не були частиною формату зустрічі.

Як приклад, він нагадав, що на початку свого президентського терміну сам глава держави проводив зустрічі з представниками країн Північної Європи та Балтії без участі членів уряду. За словами Шлапки, різні міжнародні майданчики передбачають різні рівні представництва і в цьому немає нічого незвичайного.

Представник уряду також відкинув припущення щодо конфлікту між організаторами конференції та президентським палацом. При цьому він зазначив, що з боку адміністрації президента не було особливого інтересу до підготовки заходу.

Окремо Шлапка прокоментував участь України у форумі. За його словами, польська влада не отримувала жодних сигналів про можливу відмову президента України Володимира Зеленського від візиту до Гданська. Тому підготовка до конференції продовжується у штатному режимі.

Полеміка навколо участі президента Польщі в URC 2026 стала однією з перших великих внутрішньополітичних дискусій на тлі підготовки до міжнародного форуму, який має визначити подальші підходи до відновлення України після війни.

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