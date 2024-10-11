Сколько поляков считает, что Украина должна пойти на территориальные уступки для окончания войны

Большинство граждан Польши считают, что Украина должна продолжать войну против России. Однако каждый третий поляк поддерживает окончание войны в Украине даже в случае потери украинских территорий. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на исследование национального статистического управления Польши.



Польша. Фото из открытых источников

Согласно опросу национального статистического управления Польши (CBOS), 46% поляков хотят, чтобы Украина продолжала войну против РФ. Однако 39% граждан Польши поддерживают окончание войны в Украине даже ценой территориальных или политических уступок.

На вопрос, считают ли поляки, что Украине придется отдать часть своей территории, 44% ответили да. 19% респондентов считают, что россияне уйдут с территорий, которые оказались под оккупацией с 2022 года, а еще 6% выбрали вариант, что россияне покинут все территории Украины, которые оказались под их контролем с 2014 года.

Поляки сегодня менее озабочены возможностью России применить ядерное оружие. В начале полномасштабного вторжения этот показатель составил 77%, в то время как за 2,5 года войны снизился до 51%.



Опрос CBOS показал, что большинство граждан Польши считают, что украинские мужчины призывного возраста должны вернуться в Украину. Такую инициативу поддерживает 67% поляков, а против выступает каждый пятый – 22%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у поляков изменилось отношение к украинским беженцам. Оно достигло рекордно низкого уровня с начала полномасштабной войны.



Также "Комментарии" писали о том, сколько немцев считают, что Украина должна пойти на территориальные уступки. Как свидетельствует опрос, 45% граждан Германии поддерживают окончание войны с утратой украинских территорий.