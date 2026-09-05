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Сколько поляков ждут новых провокаций России: результаты свежего опроса встревожили

Большинство жителей Польши считают предупреждения о возможных новых действиях Москвы против страны правдоподобными

5 сентября 2026, 14:35
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Кравцев Сергей

Почти две трети жителей Польши считают реалистичными предупреждения о возможных новых российских провокациях против страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса SW Research, проведенного по заказу польского издания Onet.

Сколько поляков ждут новых провокаций России: результаты свежего опроса встревожили

Польша. Фото: из открытых источников

Участникам исследования задали прямой вопрос: считают ли они достоверными предупреждения о возможных новых российских провокациях в отношении Польши. Утвердительно ответили 64,9% респондентов.

При этом 29,4% опрошенных выбрали вариант "точно да", еще 37,2% заявили, что "скорее да". Таким образом, большинство участников исследования склонны воспринимать предупреждения о возможных действиях России как вполне реальные.

Противоположной позиции придерживаются 18,8% респондентов. Из них 7,6% ответили "точно нет", а еще 11,6% — "скорее нет".

Еще 14,3% участников исследования не смогли определиться с ответом.

Опрос проводился 31 августа и 1 сентября 2026 года методом компьютерного онлайн-интервью. В исследовании приняли участие 800 совершеннолетних жителей Польши. Для формирования выборки использовались квоты, обеспечивающие ее соответствие населению по полу, возрасту и размеру населенных пунктов.

Высокий уровень обеспокоенности польского общества объясняется общим ростом внимания к вопросам безопасности страны и возможным действиям России в регионе. Польша остается одним из ключевых государств восточного фланга НАТО и активно поддерживает Украину после начала полномасштабной российской агрессии.

При этом результаты опроса отражают именно общественное восприятие угрозы, а не подтверждают подготовку какой-либо конкретной российской провокации. Тем не менее почти 65% ответов "за" показывают, насколько серьезно значительная часть польского общества воспринимает предупреждения о возможном дальнейшем давлении со стороны Москвы.

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Источник: https://wiadomosci.onet.pl/kraj/ostrzezenia-o-rosyjskich-prowokacjach-zdecydowana-odpowiedz-polakow/sy6s6yp
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